Sodom po nagraniach (nowa płyta "Genesis XIX")

Weterani thrashu z niemieckiego Sodom zarejestrowali nowy album.

Zespół Sodom nagrał kolejny album /materiały prasowe

"Genesis XIX", pierwsza od czterech lat płyta zespołu dowodzonego przez Toma Angelrippera (wokal / bas), została właśnie zmiksowania w niemieckim studiu Woodhouse pod okiem producenta Siggiego Bemma.

Następca albumu "Decision Day" (2016 r.) trafi do sprzedaży jeszcze w tym roku. Jego wydaniem zajmie się niemiecka wytwórnia SPV / Steamhammer.

Dodajmy, że w styczniu w szeregi Sodom wstąpił nowy perkusista Tini Merkel i to jego usłyszymy na nowym longplayu pionierów teutońskiego thrash metalu.

Ostatnim materiałem Sodom pozostaje wydana w 2019 roku EP-ka "Out Of The Frontline Trench", na której znalazła się m.in. kompozycja zatytułowana "Genesis XIX".

Możecie jej posłuchać poniżej: