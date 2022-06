Jak podaje dziennik "Las Vegas Review-Journal", firma Authentic Brands Group (ABG), która zarządza także prawami do wizerunku Marilyn Monroe oraz Muhammada Alego, 19 maja tego roku wysłała do kaplic ślubnych w Las Vegas pisma z żądaniem, by zaprzestały organizowania imprez, w których wykorzystuje się "chroniony prawem znak towarowy", jakim jest imię i nazwisko gwiazdora oraz jego przydomek, czyli "Król rock and rolla".

Wideo Las Vegas Wedding Chapel With Elvis

Według serwisu ABC News roszczenia firmy ABG nie dotyczą "Elvisów" występujących w spektaklach, takich jak "All Shook Up", ponieważ podszywanie się pod kogoś podczas występów artystycznych na żywo jest według prawa stanu Nevada dopuszczalne.

Niektóre kaplice już zwolniły sobowtórów Elvisa z pracy przy udzielania ślubów. W jednej z nich nie mówi się o Elvisie, ale ślubu udziela osobnik odziany w skórzaną kurtkę, dżinsy i kapelusz typu fedora, a cała ceremonia utrzymana jest w klimacie rock'n'rolla. Są jednak także przybytki, które próbują obejść roszczenia firmy ABG, powierzając prowadzenie ceremonii artyście "grającemu Elvisa w trakcie występu na żywo".

Wideo Elvis Presley - Bridge Over Troubled Water (On Tour 1972) with lyrics

Przemysł ślubny w Las Vegas generuje 2 miliardy dolarów zysku rocznie. Śluby udzielane przez sobowtórów Elvisa Presleya są zaś jednymi z najpopularniejszych ceremonii w tym mieście.