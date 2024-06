Janusz Rewiński zmarł 1 czerwca 2024 roku w wieku 74 lat. Jego pogrzeb odbył się tydzień później. Ceniony aktor został pochowany podczas kameralnej uroczystości. "Tata zawsze był profesjonalistą w swojej dziedzinie. [...] Pragnął być autentyczny" - mówił na ceremonii Aleksander Rewiński.



Aleksander Rewiński ze smutnym wyznaniem po śmierci ojca. Czym zajmuje się na co dzień?

Aleksander Rewiński nie poszedł w ślady ojca, chociaż dalej obraca się w świecie kultury. Młodszy syn popularnego "Siary" został śpiewakiem operowym.

W 2016 roku ukończył studia na Wydziale Wokalnym Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Studiował również w Salzburgu.

Tam też występował, a w 2017 roku zadebiutował w Teatrze La Scala. Ponadto można było oglądać jego występy m.in. w Wiedniu i Warszawie.

Już po śmierci i pogrzebie ojca Aleksander Rewiński przyznał, że bycie cenionym i rozchwytywanym artystą nie pozwala mu odpowiednio przeżyć żałoby.

"Dziękuję wszystkim za liczne słowa wsparcia i wyrazy współczucia. Wracam właśnie z koncertu w Austrii. Gdyby ktoś zapytał mnie, dlaczego zawód artysty jest niby taki trudny, to odpowiedziałbym, że właśnie dlatego. W okresie żałoby emocje i uczucia biorą górę, a grafik koncertowy zmusza do przechodzenia ponad wszystkim i wymaga bycia na 99.9 procent na scenie... Śpiewak klasyczny to ponoć tzw. zawód doskonały. Ale czy na pewno i za jaką cenę?" - napisał.