Dla jednych topowa modelka lat 90., dla innych stylowa francuska pierwsza dama. Jeszcze inni znają ją jako wokalistkę z kilkoma płytami na koncie. Urodziła się 23 grudnia 1967 roku w Turynie jako młodsza córka pianistki Marysy Borini i kompozytora Alberto Bruni Tedeschi, dzięki czemu muzyka zajmowała bardzo ważne miejsce w życiu Carly Bruni już od dnia narodzin.

W 1975 roku wraz z rodziną przeniosła się do Francji w obawie przed prześladowaniami ze strony Czerwonych Brygad. Szkolę średnią skończyła w sąsiedniej Szwajcarii, by z powrotem wrócić nad Sekwanę i rozpocząć studia na Wydziale Architektury paryskiego uniwersytetu. Porzuciła jednak naukę na rzecz wybiegu. Miała wtedy 19 lat.

Reklama

Choć Włoszka zdobyła sławę jako modelka (należała do ścisłej czołówki na świecie) to w 1997 roku zrezygnowała ostatecznie z modellingu, by realizować swoje muzyczne pasje. Początkowo współpracowała z popularnym we Francji piosenkarzem Julianem Clerkiem. Potem postawiła na karierę solową, ale na jej pierwszy autorski album trzeba było czekać kilka lat.

Carla Bruni: Nie tylko żona prezydenta 1 / 9 Dla jednych topowa modelka lat 90., dla innych stylowa francuska pierwsza dama. Jeszcze inni znają ją jako wokalistkę z kilkoma płytami na koncie. Carla Bruni kończy 50 lat. Urodziła się 23 grudnia 1967 roku w Turynie jako młodsza córka pianistki Marysy Borini i kompozytora Alberto Bruni Tedeschi, dzięki czemu muzyka zajmowała bardzo ważne miejsce w życiu Bruni już od dnia narodzin. W 1975 roku wraz z rodziną przeniosła się do Francji w obawie przed prześladowaniami ze strony Czerwonych Brygad. Szkolę średnią skończyła w sąsiedniej Szwajcarii, by z powrotem wrócić nad Sekwanę i rozpocząć studia na Wydziale Architektury paryskiego uniwersytetu. Porzuciła jednak naukę na rzecz wybiegu. Miała wtedy 19 lat. Źródło: Getty Images Autor: Uriel Sinai

Jej debiut "Quelqu'un m'a dit" ukazał się w kwietniu 2003 roku, osiągając sukces zwłaszcza w krajach francuskojęzycznych (pierwsze miejsca na francuskiej i belgijskiej liście przebojów, status platyny lub złota w kilku państwach europejskich oraz w Kanadzie). Kilka piosenek z debiutu Bruni zostało wykorzystanych w filmach, a utwór "Le plus beau du quartier" w 2006 roku został użyty w kampanii reklamowej H&M.

Carla Bruni: "Od tego zależy twoje życie"

"Cztery lata temu zdiagnozowano u mnie raka piersi. Operacja, radioterapia, terapia hormonalna - przeszłam standardowe leczenie przy tego typu nowotworze" - zaczęła swój wpis była modelka.

Instagram Wideo Rozwiń

Bruni wyjaśniła, że choć diagnoza była przerażająca, miała dużo szczęścia, bowiem nowotwór został wykryty dość szybko. Jednak o skutecznym leczeniu nie zadecydowało w jej przypadku wyłącznie szczęście, modelka zapewniła, że dokonuje regularnych badań, ponieważ właśnie to decyduje o zdrowiu, a nawet życiu.

"Dlaczego mój nowotwór nie był agresywny? Ponieważ nie miał czasu, aby stać się agresywnym. Każdego roku, w tym samym dniu, wykonuję rutynową mammografię. Gdyby nie to, prawdopodobnie dziś nie miałabym lewej piersi" - wyjaśniła. Aktorka opublikowała swój post nieprzypadkowo, zbiega się on w czasie z przypadającym na październik Miesiącem Świadomości Raka Piersi.

"Długo wahałam się, zanim zdecydowałam się na to wyznanie. Ale nie robię tego, aby mówić o moim zdrowiu. Powodem, dla którego publikuję ten post, jest chęć przekazania ważnej wiadomości wszystkim kobietom. Róbcie regularnie mammografię, badajcie się każdego roku. Od tego zależy wasze życie" - zaapelowała.