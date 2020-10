Carla Bruni: Mąż słucha tego, jak śpiewam. Kiedy premiera nowej płyty żony byłego prezydenta Francji?

W najbliższy piątek (9 października) do sprzedaży trafi płyta zatytułowana po prostu "Carli Bruni". Co znajdzie się na nowym albumie wokalistki i byłej pierwszej damy Francji?

Carla Bruni szykuje nowy album /Dominique Charriau /Getty Images

"Muzyka jest dla mnie, metaforycznie rzecz ujmując, schronem. Jeśli słuchając tego albumu poczułaś przytulność, to udało mi się oddać ten stan, który towarzyszył mi podczas jego powstawania" - mówi Carla Bruni w rozmowie z Gabi Drzewiecką dla "Dzień dobry TVN".

Jak sama ujawniła, zdecydowała się na tytuł "Carla Bruni" aby podkreślić, że album jest odbiciem jej osoby, jak również zapisem poznawania samej siebie.

Produkcja została zaplanowana w szczegółowy sposób na długo przed wejściem do studia. Gitara, fortepian, trochę rytmu, melodie - to fundament wszystkich utworów z płyty, nagranych wspólnie z Albinem de la Simone, który odpowiada za produkcję całego wydawnictwa. Ponieważ pracował z Carlą po raz pierwszy, chciał nadać jej nowym piosenkom jak największą delikatność.

Album powstawał w trakcie szczytu epidemii koronawirusa we Francji. Wokalistka wykorzystała czas izolacji, aby przygotować nowy materiał. Płytę nagrywano w prywatnym studiu, nieopodal domu Bruni w Paryżu.

W nagraniach pomogła jej siostra - Valeria Bruni Tedeschi. Razem stworzyły piosenkę po włosku.

"Jest fantastyczną artystką, wielką aktorką i filmowcem. Tak się składa, że uwielbia moje piosenki i zawsze bardzo mnie wspierała, gdy zaczęłam nagrywać muzykę. Gdy pracowałam w świecie mody zawsze mi powtarzała: 'nie powinnaś być modelką, powinnaś tworzyć i pisać własne utwory, to twoje prawdziwe powołanie". Ale ja kochałam swoją pracę i nie byłam na to gotowa" - opowiada Bruni w "DDTVN".

Carla Bruni była jedną z najbardziej rozchwytywanych supermodelek lat 90. Następnie rozpoczęła karierę wokalną. Wydała sześć płyt. Ostatnia z nich "French Touch", na której znalazły się covery jej ulubionych artystów taki jak: Depeche Mode, The Clash i The Rolling Stones, ukazała się w październiku 2017 roku.

"Mimo tego całego piękna i niewątpliwie głębokich uczuć włożonych w powstanie 'French Touch', płytę tę będę postrzegać jako kompilację, która z sukcesem może posłużyć za tło przedświątecznych zakupów, nie zaś jako artystyczne wyznanie" - pisała nasza recenzentka.

W 2008 roku Carla Bruni została żoną prezydenta Francji Nicolasa Sarkozy'ego (pierwszy w historii Republiki Francuskiej przypadek ślubu prezydenta za jego kadencji), który sprawował urząd do 2012 roku. Razem mają 9-letnią córkę Giulię. Carla jest też matką 19-letniego Auréliena ze związku z francuskim filozofem Raphaëlem Enthovenem.

"Rodzina słucha moich utworów na każdym etapie ich powstawania. Dzieci w tym uczestniczą, ale to mój mąż jest szczególnie w nią zaangażowany i to on nieustannie słucha tego, jak śpiewam. Jest bardzo wspierający. Jestem niecierpliwa, czasami budzę go i pytam, czy może tego posłuchać od razu" - opowiada Carla Bruni.