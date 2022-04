Smolasty, który niedawno wydał piosenkę "Toxic Baby" prezentuje nowy singiel. Do współpracy przy nowym numerze zaprosił Young Leosię, która szturmem wdarła się na listy przebojów z albumem "Hulanki".

W numerze "Boję się kochać" Smolasty po raz pierwszy łączy siły z Young Leosią, a ich wspólna produkcja utrzymana jest w stylu retro. Niespodziewane połączenie dwójki wrażliwych na sprawy sercowe artystów zaowocowało dość zaskakującym utworem, w którym Smolasty otwarcie mówi, że boi się kochać oraz Young Leosi prezentującej się od strony młodej i dojrzałej kobiety, która przekazuje słuchaczowi swoją receptę na szczęście.

Teledysk wyreżyserował Piotra Zajączkowski, a oprócz artystów pojawili się w nim także znani z TikToka: Maja JanowskA, Alex Kwiatkowski, Julka Gizelska i Szymon Bożycki.

Kim jest Young Leosia?

Sara Sudoł, bo tak naprawdę nazywa się Young Leosia, urodziła się 13 sierpnia 1998 roku w Szczecinie. Piosenkarka, raperka, autorka tekstów, realizatorka dźwięku i DJ. Jest członkinią grupy Internaziomale.

Swoją karierę zaczęła jako didżejka, grając w klubach w całej Polsce. Jej pierwszy singel, "Wyspy" ( sprawdź! ), ukazał się w sierpniu 2020 roku. Pierwszym sukcesem natomiast była piosenka "Zakochałam się, ale zryłeś" nagrana we współpracy z B24.

W październiku 2020 roku wydała singel "Ulala" ( zobacz klip! ) z Żabsonem, Beteo i Boruccim. To on odniósł duży sukces w streamingu, przez co raperka stała się rozpoznawalna.

Największą popularność zyskała jednak w 2021 roku, wraz z wydaniem singla "Szklanki". Do utworu powstał teledysk, który zanotował ponad 32 mln odsłon. Piosenka dostała się na szczyt polskiej listy Apple Music oraz Spotify. Jej płyta "Hulanki" uzyskała status złotej płyty.

We wrześniu 2021 r. wypuściła debiutancką EP-kę "Hulanki", która uzyskała status platynowej płyty (ponad 30 tys. egzemplarzy). W utworze "Jungle Girl" wsparł ją Żabson, a w nagraniu "Stonerki" towarzyszy jej Oliwka Brazil.