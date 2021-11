Smokey Robinson po przejściu koronawirusa: "COVID to prawdziwy zabójca"

William "Smokey" Robinson, który 1955 roku założył grupę wokalną Motown The Miracles, powiedział podczas wywiadu dla ET o swoich przejściach z koronawirusem. 81-letni muzyk bał się, że już nigdy w życiu nie będzie mógł śpiewać.

Robinson spędził w szpitalu 11 dni, ale jak sam powiedział, nie pamięta "czterech czy pięciu" z nich.

"Bardzo się cieszę, że mogę podzielić się moją historią, ponieważ mam nadzieję, że komuś pomoże" - powiedział Robinson.

"To była okropna, okropna rzecz i kiedy przez to przechodziłem, naprawdę nie myślałem: 'Hej, może nigdy nie wyjdziesz z tego szpitala żywy'. Nie myślałem w ten sposób. Po prostu myślałem o tym, jak mam się pozbierać" - kontynuował Robinson.

Gwiazdor przekonywał również swoich słuchaczy, aby stosowali się do obostrzeń związanych z COVID-19.

"Chroń siebie i tych, których kochasz, ponieważ COVID to prawdziwy zabójca i straszna rzecz, przez którą trzeba przejść" - przestrzegał.

"Niektórzy ludzie przechodzą to łagodnie, ale rozmawiasz z kimś, kto był w ciężkim stanie. Trudno z tego wyjść, gdy przechodzi się to tak jak ja... Gdyby nie łaska boża, nie byłoby mnie tu z wami i jestem tego pewien".

