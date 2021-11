Słynny muzyk mówił w wywiadach, że nie jest przeciwny szczepieniom, ale z własnej perspektywy zrozumiał jakie niepożądane odczyny poszczepienne mogą występować. Eric Clapton po szczepieniu miał zacząć cierpieć na nieustające bóle rąk, a dłonie miały go "parzyć" przy dotykaniu czegokolwiek. Brytyjski muzyk stwierdził, że przez swoje wypowiedzi stracił przyjaciół i znajomych muzyków.

Wideo Eric Clapton with Robert Cray — Crossroads (San Diego, California, 2007)

Niedawno pisaliśmy o Robercie Crayu - bluesowej legendzie, która także nie chce występować już z Claptonem, pomimo że znają się od 35 lat. Eric Clapton jest przede wszystkim przeciwnikiem lockdownów, ale także deklarował, że nie będzie grał koncertów w miejscach, gdzie sprawdzane będą certyfikaty szczepień.

76-letni Eric Clapton zawsze był bardzo rodzinnym człowiekiem - jest ojcem czterech córek - 36-letniej Ruth, 20-letniej Julie, 18-letniej Elli oraz 16-letniej Sophie. Był także ojcem Conora, który zginął tragicznie w 1990 roku. Jego żoną jest od 20 lat jest 45-letnia Melia McEnery. Muzyk wyznał ostatnio, jak na jego poglądy zapatrują się jego bliscy. "Moja rodzina i przyjaciele uważają, że i tak jestem wariatem" - mówi Clapton.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Twoja twarz brzmi znajomo": Robert Janowski jako Eric Clapton Polsat

"W ciągu ostatniego roku było dużo znikania - dużo kurzu wokół, z ludźmi, którzy dość szybko się oddalili. Ale, jak dla mnie, to zdefiniowało na nowo przyjaźnie, które mam. Zmniejszyło ją do osób, których naprawdę potrzebuję i kocham" - stwierdził gitarzysta. "W mojej rodzinie stało się to dość istotne. Mam nastoletnie córki i starszą, która jest po trzydziestce - i wszystkie musiały dać mi trochę swobody, ponieważ nie byłem w stanie przekonać żadnej z nich". Na koniec brytyjska gazeta Daily Star cytuje słowa muzyka: "Próbowałem dotrzeć do kolegów-muzyków i czasami się nie odzywają. Mój telefon nie dzwoni zbyt często. Nie dostaję już tak wielu tekstów i e-maili" - podsumowuje Clapton.

