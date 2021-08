Eric Clapton bardzo odchorował przyjęcie szczepionki na koronawirusa. Wywołała ona bowiem u niego dramatyczne skutki uboczne - zarówno po przyjęciu pierwszej dawki, jak i drugiej. Z informacji "Daily Mail" wynikało, że istniały nawet obawy, że nigdy więcej już nie pojawi się na scenie, gdyż nie był w stanie poruszać rękoma ani stopami.

Wirtuoz gitary ( sprawdź! ) od początku pandemii wykazywał umiarkowany optymizm wobec zalecanych środków ostrożności. W mailu do producenta muzycznego Robina Monotti Graziadei dał wyraz mocniejszym emocjom, pisząc m.in. "propaganda przekonywała, że szczepionka jest bezpieczna dla każdego".



"Całe życie buntowałem się przeciw władzy i autorytetom, które mamy teraz" - podkreślał Clapton, który później wprost zapowiedział, że nie zamierza koncertować, dopóki obowiązuje takie rozporządzenie (wejście na występy dla zaszczepionych), ponieważ uznaje je za dyskryminujące.

To nie jest pierwszy atak brytyjskiego piosenkarza na decyzje rządu. Muzyk skrytykował rząd na początku tego roku w utworze przeciw blokadom zatytułowanym "Stand And Deliver" ( sprawdź słowa pieśni protestu! ). Piosenka powstała we współpracy z Van Morrisonem, który jest również krytykiem ograniczeń.



Clip Eric Clapton Stand & Deliver (Van Morrison protest song 2020)

Teraz Clapton wypuścił premierowy numer "This Has Gotta Stop" z animowanym teledyskiem.

W nagraniach gitarzystę wsparli m.in. Sonny Emery (perkusja), Nathan East (bas), Sharon White (chórki) oraz Nick Ingman (aranżacje smyczków).

W tekście padają takie słowa odnoszące się do doświadczeń Claptona po przyjęciu szczepionki: "Wiedziałem, że coś się dzieje nie tak / Kiedy zacząłeś ustanawiać prawo / Nie mogę ruszyć rękami, łamię zlany potem / Chcę płakać, nie mogę już tego znieść".

Clip Eric Clapton This Has Gotta Stop

"To musi się zatrzymać / Dość, wystarczy!" - śpiewa Clapton.

W komentarzach fanów pojawiają się wpisy antyszczepionkowców: "Prawda boli", "jak Dawid przeciwko Goliatowi, masy wkrótce się przebudzą", "ogromny szacunek dla Erica za mówienie prawdy", "w końcu ikona rocka, która nie boi się mówić za nas".



