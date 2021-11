Bryan Adams, który jest również fotografem, przyjechał do Mediolanu promować kalendarz Pirelli na 2022 rok, którego jest współwykonawcą.



"Oto jestem, właśnie przyjechałem do Mediolanu i po raz drugi w ciągu miesiąca uzyskałem pozytywny wynik testu na Covid" - napisał na Instagramie. "Dziękuję za całe wsparcie" - dodał, publikując zdjęcia z karetki, którą miał jechać do szpitala.



Instagram Post

Adams 31 października pisał w mediach społecznościowych, że przeszedł Covid-19, ale nie miał żadnych objawów. Następnie koncertował w Las Vegas, po czym udał się do Włoch.

Reklama

Jak informował menedżer 62-letniego gwiazdora, muzyk jest w pełni zaszczepiony.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bryan Adams I Thought I'd Seen Everything

Dodajmy, że w marcu 2022 r. do sprzedaży trafi nowy album Kanadyjczyka "So Happy It Hurts".

"Pandemia i lockdown uświadomiły nam wszystkim, że odebranie człowiekowi spontaniczności jest jak najbardziej realne. Nagle odwołano wszystkie trasy, koncerty. Nikt nie mógł nawet wsiąść do samochodu i pojechać przed siebie" - mówił Bryan Adams przy okazji promocji tytułowego singla.