Maryla Rodowicz jest obecna na scenie od sześciu dekad! Jedna z najbardziej rozpoznawalnych wokalistek w historii polskiej piosenki stara się co jakiś czas wydawać premierowe utwory. Tak było niedawno m.in. w wypadku duetu z Cleo (sprawdź!). I choć gwiazda nie chce się zatrzymać, musi trochę zwolnić z powodu zdrowia.

Maryla Rodowicz kończy 75 lat. Królowa polskiej piosenki na starych zdjęciach 1 / 12 Początkowo planem Maryli Rodowicz nie było zrobienie kariery muzycznej. Po ukończeniu liceum została studentką Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. W młodości natomiast czynnie uprawiała lekkoatletykę. Trenowała skok w dal, sprint i biegi przez płotki. W 1959 r. zdobyła brązowy medal w biegu na 80 m przez płotki na mistrzostwach Polski młodzików. Na zdjęciu w 1969 r. Źródło: Agencja FORUM Autor: Jan Morek udostępnij

75-letnia wokalistka od pewnego czasu ma ponoć spore problemy z kolanem. Według nieoficjalnych informacji wykonawczyni "Małgośki" (sprawdź!) ma mieć problemy z codziennym poruszaniem się! Rodowicz na co dzień mieszka w willi w podwarszawskim Konstancinie, a swoją sypialnię ma na piętrze. Wchodzenie po schodach ma być dla niej tak dużą trudnością, że - według "Rewii" - piosenkarka rozważa wyprowadzkę z domu! Wcześniej ponoć Maryla Rodowicz chciała też zamontować windę, ale ma to być zbyt duże wyzwanie budowlane. Dodatkowo nie stać jej na taki wydatek.

Reklama

Clip Maryla Rodowicz Wszyscy chcą kochać

"Marylka myślała już o windzie, ale nie bardzo jest tam miejsce, by to zrobić. Poza tym to ogromna inwestycja, na którą jej nie stać. Maryla nie mówi o tym głośno, ale coraz częściej zastanawia się nad sprzedażą domu i kupnem apartamentu - ujawniła "Rewii" znajoma piosenkarki.

Zdaniem znajomej, doradzają jej to jej dzieci, które zdają sobie sprawę, że życie w pojedynkę z dolegliwościami będzie dla wokalistki coraz trudniejsze. Zdaniem "Rewii" Rodowicz znów ostatnio narzeka na bóle w stawach, a sama miała wyznać: "Kolano puchnie, okładam je lodem. Zupełnie straciłam formę".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Maryla Rodowicz: Festiwal w Opolu to kawał mojego życia. Wystąpie tam już po raz 40 Newseria Lifestyle

We wrześniu media donosiły, że piosenkarka rozchorowała się na krótko przed wejściem na scenę w Opolu. Okazało się, że cierpiała wtedy na zapalenie tchawicy. W rozmowie z "Faktem" gwiazda wyznała, że pomoc musiała być natychmiastowa.

Clip Cleo DALEJ / NEONY - & Maryla Rodowicz

"Dla wokalisty to jest koniec, to odcina głos. Pomógł mi szpital w Opolu, miałam leki, inhalacje, kroplówki. Podali mi hydrokortyzon dożylnie" - zdradziła wówczas na temat swojego stanu zdrowia Dzięki szybkiemu działaniu lekarzy wokalistka już niedługo później pojawiła się na scenie.

Opole 2021: Gwiazdy drugiego dnia na ściance 1 / 15 Viki Gabor Źródło: AKPA udostępnij

--------

Tylko w Polsat Box Go możecie zobaczyć wyjątkowy materiał "Adele: One Night Only". Wokalistka w ramach promocji nowej płyty "30" rozmawiała z Oprah Winfrey i dała kameralny występ.

Zobacz "Adele: One Night Only" tylko w Polsat Box Go!