Legendarna piosenka po raz pierwszy pojawiła się na Liście Przebojów radiowej Trójki jesienią 1983 roku - czyli 40 lat temu. Kompozycję "Słodkiego, miłego życia" stworzyli wspólnie Marek Dutkiewicz (tekst) oraz Sławomir Łosowski (muzyka). Prędko stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych piosenek w repertuarze grupy Kombi.

"Nie ma piosenki, która tak podrywa naszą publiczność jak do 'Słodkiego, miłego życia'. Obecnie ta euforia jest większa niż w latach 80." - mówił Łosowski w "Muzycznej Jedynce" z okazji 40-lecia piosenki.

Piosenka oryginalnie pochodzi z albumu "Nowy rozdział", z której znane są jeszcze utwory "Kochać Cię - za późno" czy "Jej wspomnienie". "Skomponowałem muzykę do tej piosenki dokładnie 41 lat temu, a w obecnym roku mija 40 lat od jej nagrania i premiery, a w przyszłym roku ta piosenka będzie miała 40-lecie ukazania się na płycie i wygrania konkursu 'Przeboje' na Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, czyli mamy trzy lata i to jest poważne świętowanie" - mówił współtwórca w radiowej Jedynce.

Jak przyznaje Łosowski, to jedna z tych piosenek, której fani na koncertach bardzo mocno wyczekują. Nie ma występu Kombi Łosowski bez bisu "Słodkiego, miłego życia". Twórca tekstu za jego pomocą chciał pokazać peerelowską rzeczywistość w sposób prześmiewczy, tymczasem całkiem przekorny refren stał się popularny na wielu weselach i imprezach urodzinowych.

40 lat przeboju Kombi "Słodkiego, miłego życia". Jak powstał?

"[To] jeden z największych polskich hitów w ogóle" - zauważa Łosowski, który najpierw stworzył muzykę do utworu, a później przekazał ją tekściarzowi, by napisał słowa.

"Marek Dutkiewicz napisał znakomity tekst, ponieważ z jednej strony opisuje PRL, a przekorny refren piosenki został przez część publiczności odebrany jako bardzo przyjemna i przyjazna idea" - mówi w rozmowie z Marią Szabłowską. "W związku z tym nie ma chyba takiego wesela, dyskoteki czy zabawy w dzisiejszych czasach, gdzie nie grano by 'Słodkiego, miłego życia'" - zauważa klawiszowiec.

Na 40-lecie piosenki Kombi Łosowski wydali nową wersję utworu zarejestrowaną podczas koncertu w Starogardzie Gdańskim w sierpniu ubiegłego roku.