Slipknot wystąpił niedawno podczas festiwalu Welcome To Rockville. Na scenie zespół nie zagrał jednak w pełnym składzie - zabrakło odpowiadającego za instrumenty perkusyjne Clowna. Jak się okazało, muzyk doznał podczas wcześniejszego występu wypadku.

Crahan umieścił na swoim Instagramie wideo z koncertu, podczas którego doszło do zerwania przez niego ścięgna bicepsa. Do wypadku doszło podczas uderzenia kijem baseballowym w beczkę.

"Panie i panowie, jeśli przyjrzycie się uważnie, dostrzeżecie moment, w którym Clown całkowicie zerwał sobie ścięgno bicepsa. Mając to na uwadze, rozumiecie, że nie mogłem być dziś wieczorem na scenie moimi braćmi. Jestem z tego powodu smutny" - napisał Clown.



W poście dodał też, że przeszedł operację i wraca powoli do zdrowia.





Miałem dziś w Los Angeles operację, która zakończyła się powodzeniem i wracam do zdrowia. Cieszę się, że mogłem wrócić do grania po tym, co działo się przez ostatni czas. Obiecuję, wkrótce się zobaczymy" - dodał Shawn.





5 listopada w sieci pojawił się nowy utwór Slipknota - "The Chapeltown Rag". To zapowiedź nadchodzącego albumu zespołu.

