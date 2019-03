Sławomir z prezentem na urodziny: Teledysk "Weekendowy Korsarz"

We wtorek (19 marca) 36 lat kończy "gwiazda rock polo" Sławomir, który z tej okazji postanowił przygotować niespodziankę dla fanów.

Kajra i Sławomir zapowiadają nowy teledysk AKPA

Początki kariery Sławomira sięgają początku 2014 r., kiedy premierę miał utwór "Megiera".

Clip Sławomir Megiera

To wtedy znany dotychczas głównie jako aktor Sławomir Zapała pokazał swój nowy wizerunek - charakterystyczny wąs, zaczeska na głowie czy bujne owłosienie na klacie, Volkswagen Golf 3, a także powiedzonka "Cześć tu Sławomir" i "czuć piniądz".

U jego boku pojawiła się też od razu żona Kajra (studiująca o rok wyżej na PWST Magdalena Kajrowicz znana z seriali "M jak miłość", "Na krawędzi" i "Chichot losu").

Największą popularność przyniósł im przebój "Miłość w Zakopanem", który przekroczył już ponad 192 mln odsłon. Opublikowany 23 kwietnia 2017 r. klip zajmuje już pierwsze miejsce w rankingu najpopularniejszych polskich teledysków.

Clip Sławomir Miłość w Zakopanem

Wielomilionową oglądalność mają także inne klipy "gwiazdy rock polo" - "Ty mała znów zarosłaś", "Aneta", "Ni mom hektara" i "Nic się nie stało".

Clip Sławomir Nic się nie stało

"Z okazji moich urodzin mam dla WAS prezent. Premierę zupełnie nowej piosenki i teledysku 'Weekendowy Korsarz'. Odpalamy o godzinie 19.00. Bądźcie razem z nami i napiszcie jak wrażenia. A skoro święto Rock Polo to, pod tę okazję, niech się tam u was schłodzi coś dobrego..." - zapowiada Sławomir.