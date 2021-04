Sławomir triumfuje. "Miłość w Zakopanem" z poczwórnym diamentem

"Miłość w Zakopanem" to nie tylko najpopularniejszy polski teledysk w serwisie YouTube. Jakie wyróżnienie zdobył teraz Sławomir?

Kajra i Sławomir tworzą parę na scenie i w życiu prywatnym

Sławomir to wokalista znany między innymi z wielkiego sylwestrowego przeboju "Miłość w Zakopanem" ( posłuchaj! ). To właśnie dzięki temu utworowi z 2017 r. zdobył wielką popularność.

Przypomnijmy, że "gwiazda rock polo" to muzyczna odsłona aktora Sławomira Zapały, który w dorobku ma role w m.in. serialach "Blondynka", "Hotel 52", "Piąty stadion" i "Prosto w serce".



Od razu podbił serca fanów charakterystycznym wyglądem - wąs, zaczeska na głowie czy bujne owłosienie na klacie, oprócz tego Volkswagen Golf 3, a także powiedzonka "Cześć tu Sławomir" i "czuć piniądz". U jego boku pojawiła się też od razu żona Kajra (Magdalena Kajrowicz).

W kwietniu 2017 r. wypuścił debiutancki album zatytułowany przewrotnie "The Greatest Hits" promowany singlami "Megiera", "Ni mom hektara", "Aneta", "Miłość w Zakopanem" i "Ty mała znów zarosłaś". Płyta uzyskała status poczwórnej platyny za sprzedaż ponad 120 tys. sztuk.

27 kwietnia 35 lat kończy Magdalena Kajra Kajrowicz, wokalistka od początku kariery wspierająca swojego męża Sławomira na scenie.

W październiku 2020 r. ukazała się druga płyta "The Best Of", która przyniosła single "Weekendowy korsarz" ( posłuchaj! ), "Weselny pyton" ( zobacz! ), "Totalny Love" ( posłuchaj! ), "Karpiomir" oraz opublikowany w 38. urodziny Sławomira (19 marca 2021 r.) "Będę z nią".

ZPAV (Związek Producentów Audio Video) przyznający wyróżnienia za sprzedaż płyt i singli ogłosił, że piosenka "Miłość w Zakopanem" uzyskała status poczwórnego diamentu. To pierwsze takie wyróżnienie w naszym kraju.

Diament w Polsce wprowadzono w 2000 r. Obecnie ZPAV uwzględnia nie tylko sprzedaż fizycznych nośników, ale także streaming. W przypadku streamingu stosowane jest kryterium dochodowe. To oznacza, że diamentową płytę przyznaje się za zarobek 200 tysięcy złotych.

W 2020 r. podwójny diament otrzymała jedynie grupa Twenty One Pilots za singel "Stressed Out". Z kolei od początku tego roku wielokrotność diamentu zdobyli Tymek feat. Big Scythe (singel "Język ciała" - podwójny) oraz australijska wokalistka występująca pod pseudonimem Tones And I (singel "Dance Monkey" - potrójny).

Rekord należy jednak do Sławomira i "Miłości w Zakopanem". Oficjalny teledysk w serwisie YouTube przekroczył liczbę 230 mln odtworzeń.