Sławomir Świerzyński (Bayer Full) kontra Sławomir. Będzie wojna w disco polo?

Czyżby szykowała się wojna w świecie muzyki disco / rock polo? Sławomir Świerzyński z grupy Bayer Full zarzuca znanemu z przeboju "Miłość w Zakopanem" Sławomirowi gwiazdorzenie.

Kajra i Sławomir popularność zdobyli za sprawą przeboju "Miłość w Zakopanem" AKPA

Sławomir Świerzyński z grupą Bayer Full działa od 1984 r. To jedna z najstarszych do dziś funkcjonujących grup na discopolowej scenie.

Do największych przebojów należą m.in. "Majteczki w kropeczki", "Wszyscy Polacy", "Blondyneczka", "Jedno niebo" i "Serca dwa".

Tymczasem na początku 2014 r. z impetem rozpoczął karierę Sławomir, który reklamował się jako "gwiazda rock polo".

To wtedy premierę miał utwór "Megiera", a Sławomir Zapała pokazał swój nowy wizerunek - charakterystyczny wąs, zaczeska na głowie czy bujne owłosienie na klacie, Volkswagen Golf 3, a także powiedzonka "Cześć tu Sławomir" i "czuć piniądz".

U jego boku pojawiła się też od razu żona Kajra (studiująca o rok wyżej na PWST Magdalena Kajrowicz znana z seriali "M jak miłość", "Na krawędzi" i "Chichot losu").

Największą popularność przyniósł im przebój "Miłość w Zakopanem", który przekroczył już ponad 191 mln odsłon. Opublikowany 23 kwietnia 2017 r. klip zajmuje już pierwsze miejsce w rankingu najpopularniejszych polskich teledysków.

Wielomilionową oglądalność mają także klipy "Ty mała znów zarosłaś", "Aneta", "Ni mom hektara" i "Nic się nie stało".

Sławomir Świerzyński teraz w ostrych słowach skrytykował swojego młodszego imiennika.

"W środowisku disco polo wszyscy się znają, ale on nie chce się z nikim znać. Gramy na tych samych koncertach, a on tylko siedzi zamknięty w swojej garderobie. Wielu moich kolegów próbowało się tam dostać, ale ochroniarze stanęli im na drodze" - mówi lider Bayer Fulla cytowany przez "Fakt".

"On jest ze światka aktorskiego, inaczej był tam uczony. Myśmy musieli sami dochodzić od muzyki chodnikowej do grania na stadionach, a on to wszystko dostał z dobrodziejstwem inwentarza" - dodaje Świerzyński.

Zarzuty o brak autentyczności i gwiazdorzenie odrzuca stanowczo Kajra.



"Kiedy przyjeżdżamy na koncert, najpierw musimy się przebrać, skoncentrować, a potem wyjść przed liczną publiczność i zaśpiewać na żywo. To kiedy mamy się spotykać? Garderoba jest dla nas rzeczą świętą i nikogo do niej nie wpuszczamy. Tak jest zawsze. A z naszymi fanami spędzamy po godzinę, dwie i dajemy autografy!" - podkreśla żona Sławomira.