Sławomir Świerzyński (Bayer Full): Byłem molestowany przez bliźniaków z kręgu PO

W Porannej rozmowie w RMF FM "cesarz disco polo" Sławomir Świerzyński z grupy Bayer Full potwierdził, że po 25 latach opuszcza Polskie Stronnictwo Ludowe. To efekt wejścia tej partii do Koalicji Europejskiej. Powtórzył też słowa, że gdy miał 11 lat, był molestowany przez bliźniaków, ujawniając że obecnie są oni związani z kręgami Platformy Obywatelskiej.

Sławomir Świerzyński (Bayer Full) opuścił PSL AKPA

Sławomir Świerzyński w rozmowie z Robertem Mazurkiem z RMF FM zaznaczył, że zielona koniczyna PSL stała się "bardzo tęczowa".

Wcześniej mówił, że nie wyobraża sobie głosowania "na LGBT i lewicę". "Partia której hymnem jest 'Rota' idzie razem z aborcjonistami, lewakami i komunistami, będzie razem z nimi walczyć z kościołem, religią w szkołach i sprowadzać uchodźców" - pisał lider Bayer Full na Facebooku.

"Honor ma się jeden. To jest najważniejsze. Ja nie mogę zgadzać się z tym, co partia powie, co w swoim domyśle zakłada, że będzie dobre dla nich, dla tej góry. My na dole, członkowie, myślimy zupełnie inaczej. My naprawdę chodzimy, stąpamy po ziemi, wiemy doskonale, skąd wieje wiatr" - tak tłumaczył powody swojego rozstania z PSL po 25 latach.

Wokalista czterokrotnie (za każdym razem bezskutecznie) próbował swoich sił w wyborach do Sejmu i dwukrotnie do sejmiku. W kampanii prezydenckiej aktywnie popierał Waldemara Pawlaka.

Świerzyński podkreślił, że jest przeciwnikiem "promocji homoseksualizmu".



"Jeżeli jest karnawał w Rio, to ja rozumiem te piękne kobiety idące w pawich piórach, wszystko jest pięknie, jest karnawał, wszyscy się bawimy. Natomiast nie rozumiem tych facetów porozbieranych do półnaga, idących, całujących się, obściskujących się - i mówią, że to jest wszystko piękne i ładne. No nie. Jako mężczyzna, jako ojciec i jako dziadek patrzę na to troszeczkę z zażenowaniem, bo tego nie rozumiem. Po co się tak afiszować z gołym tyłkiem na ulicy? Po co?" - mówił w RMF FM.

Świerzyński w kwietniu 2018 r. ujawnił, że był molestowany jako nastolatek na kolonii w Darłówku - miał wtedy 11 lat.

"Na pewnego rodzaju spotkaniach politycznych, kiedy tam przebywaliśmy jako PSL i Platforma Obywatelska, zobaczyłem dwóch panów, którzy - to są bliźnięta, stąd ich rozpoznałem - że tam są bardzo dobrze postrzegani i się doskonale w tym towarzystwie odnajdują. Nie podchodziłem do nich, bo bym ich pewnie pobił. Wyszedłem stamtąd szybko, bo byłem tak zbulwersowany tym, że..." - opowiada wokalista, jednak ponownie nie chciał ujawnić nazwisk osób, które miały dopuścić się wobec niego molestowania.



