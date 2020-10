Sławomir i nowa płyta "The Best Of": Żyję szeroko

"Weselny pyton" i "Totalny Love" to przeboje, które promują właśnie wydany drugi album Sławomira pt. "The Best Of".

Sławomir podbił scenę muzyczną wielkim przebojem "Miłość w Zakopanem", który do tej pory z wynikiem ponad 224 mln odsłon cieszy się tytułem najpopularniejszego polskiego teledysku w serwisie YouTube.

Trzy lata po premierze podwójnie platynowego, debiutanckiego albumu "The Greatest Hits" (2017), gwiazda rock polo prezentuje nowy materiał. Wbrew tytułowi "The Best Of" płyta zawiera całkowicie nowe piosenki.

W nagraniach 15 utworów udział wzięli cenieni muzycy sesyjni, wśród nich znany z m.in. "Mam talent" grający na akordeonie Marcin Wyrostek.

"Oprócz dopieszczonych grafik, otrzymujemy śpiewnik z tekstami i akordami. To ukłon w stronę muzykujących słuchaczy Rock Polo. Każdego fana, który zamówi płytę w pre-orderze Sławomir i Kajra uhonorują własnoręcznym podpisem. Posiadaczy fizycznego krążka - Sławomir postanowił nagrodzić dodatkowym bonusem muzycznym, który ukryty jest na krążku i mogą go usłyszeć tylko posiadacze płyty w wersji CD" - czytamy w informacji od wydawcy.

"Ta płyta jest jak moje życie, a żyję szeroko" - mówi o "The Best Of" Sławomir.

