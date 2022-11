"Z okazji jubileuszu urodzin proszę przyjąć moc serdecznych życzeń, a także wyrazy uznania dla Pani wspaniałego dorobku artystycznego, istotnie wzbogacającego skarbnicę polskiej kultury" - podkreślił szef MKiDN w liście do Sławy Przybylskiej.

Przypomniał, że już od początku jej wyjątkowa kariera "rozwijała się na wielu płaszczyznach". "Publiczność miała możliwość poznać niezwykle wszechstronną Artystkę o wielu talentach - piosenkarkę i aktorkę, która oprócz muzyki wielkim zamiłowaniem obdarzyła również malarstwo i rzeźbę" - zaznaczył wicepremier.



Reklama

"Pani nieprzeciętna charyzma i emanujący wdzięk sceniczny ujmowały odbiorców nie tylko w Polsce, ale i na estradach całego świata, gdzie rozsławiała Pani polską piosenkę podczas licznych tournée w większości krajów Europy, a także w Izraelu, Kanadzie, USA czy w Australii" - czytamy w liście. "Wiele uczyniła Pani również dla popularyzowania pieśni śpiewanej w jidysz, występując z recitalami między innymi podczas berlińskiego festiwalu pod hasłem 'Kobieta w pieśniach żydowskich', jak również Europejskiego Festiwalu Muzyki Żydowskiej w Leverkusen" - przypomniał Piotr Gliński.

Sława Przybylska i "kanon rodzimej twórczości"

Szef resortu kultury zaznaczył także, że "we wdzięcznej pamięci odbiorców do dziś pozostają wspaniałe interpretacje, dopełnione niespotykaną wrażliwością oraz ciepłym brzmieniem Pani głosu".

"Utwory takie jak 'Pamiętasz była jesień' do filmu 'Pożegnania' w reżyserii Wojciecha Jerzego Hasa, 'Czerwone maki na Monte Casino' z filmu 'Popiół i diament' w reżyserii Andrzeja Wajdy, 'Powróćmy jak za dawnych lat', 'Już nigdy' czy 'Miłość w Portofino' przyniosły nie tylko olbrzymi rozgłos, ale weszły w kanon rodzimej twórczości, ukazując mistrzowskie połączenie słowa i dźwięku. W prosty, acz przejmujący sposób opowiadają one o świecie emocji, do dziś wzbudzając najczulsze struny ludzkiej wrażliwości" - zaznaczył w liście wicepremier.



Piotr Gliński dodał, że "wspominając szereg osiągnięć będących Pani udziałem, nie sposób pominąć licznych nagrań archiwalnych dla Polskiego Radia i Telewizji Polskiej, dla zagranicznych rozgłośni radiowych i zagranicznych stacji telewizyjnych, jak również występów w widowiskach teatralnych czy licznych nagród przyznanych na najważniejszych festiwalach piosenki".



"Niejako podsumowaniem tych wspaniałych sukcesów było uhonorowanie Pani najwyższym wyróżnieniem radiowym - Diamentowym Mikrofonem na 52. Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, podczas gali z okazji 90-lecia Polskiego Radia" - dodał minister.



"Potwierdzeniem Pani niezwykłych dokonań o niebagatelnym znaczeniu było odznaczenie Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotym Medalem 'Zasłużony Kulturze Gloria Artis'" - napisał.



"Dziękując za Pani twórczą obecność w kulturze polskiej, składam z serca płynące życzenia wszelkiej pomyślności, zdrowia oraz nieustającej energii i pogody ducha" - podkreślił Piotr Gliński.



Jak dziś wygląda Sława Przybylska? Zobacz zdjęcia z jej koncertu w Białymstoku 1 / 7 Sława Przybylska przyszła na świat w Międzyrzecu Podlaskim w 1932 roku. Źródło: Agencja FORUM Autor: Andrzej Wiernicki udostępnij

Kim jest Sława Przybylska?

Sława Przybylska debiutowała na szerszej scenie pod koniec lat 50. XX wieku. Choć jej ojciec pragnął, by została zakonnicą, ona marzyła o malarstwie. Podczas studiów (handel zagraniczny) rozwinęła swoją sceniczną pasję jako wokalistka - śpiewała w zasadzie od dziecka.



Największą popularność piosenkarka zdobyła dzięki utworowi "Pamiętasz była jesień" ( posłuchaj! ) przygotowanej do filmu "Pożegnania" Wojciecha Hasa oraz piosenkom "Nie kochać w taką noc to grzech" i "Gdzie są kwiaty z tamtych lat" ( posłuchaj! ).

Gwiazda od pewnego czasu skupia się na sprawach rodzinnych, opiekując się ciężko chorym mężem. Młodszy od niej o 7 lat Jan Krzyżanowski po rozległym udarze potrzebuje całodobowej opieki. Według informacji "Super Expressu" jest częściowo sparaliżowany.

Sława Przybylska - życie w cieniu tragedii

Sława Przybylska i Jan Krzyżanowski są razem od 56 lat. Poznali się w 1963 r. podczas jednego z jej koncertów. Rok później byli małżeństwem.

Wówczas piosenkarka miała za sobą rozwód i osobistą tragedię. Pierwszego męża, Jerzego Kostarczyka, poznała w trakcie studiów w Szkole Głównej Służby Zagranicznej. Ślub wzięli jesienią 1953 roku. Wkrótce powitali na świecie córeczkę, której dali na imię Blanka (obecnie mieszka w Szwecji). Małżeństwo nie przetrwało jednak próby czasu.

Później zakochała się z wzajemnością w reżyserze Andrzeju Munku (m.in. "Zezowate szczęście"), który miał jednak żonę. Przybylska zgodziła się grać rolę "tej trzeciej" w tym układzie. 20 września 1961 r. Munk zginął w wypadku samochodowym pod Łowiczem.

W filmie "Zezowate szczęście" Sława zagrała piosenkarkę, śpiewając utwór "Kriegsgefangenenpost". Znalazła się też w obsadzie filmu "Niewinni czarodzieje" Andrzeja Wajdy.



Wideo Sława Przybylska - Pamiętasz, była jesień (TVP 1971)

Na przestrzeni lat 1974-1987 współpracowała z Teatrem "Stara Prochownia", była aktorką i piosenkarką "Teatru na Targówku" w Warszawie. Zagrała w wielu spektaklach teatralnych, m.in.: "Toast weselny", "Bukiecik alpejskich fiołków", "Ballada o miłości zagrożonej".

W 2001 roku ukazała się obszerna i bogato ilustrowana biografia artystki pod tytułem: "Oblicza Sławy" autorstwa Róży Jaśkowskiej i Jana Krzyżanowskiego.

W roku 2007 Sława Przybylska obchodziła 50-lecie twórczości, w związku z tym wznowiła działalność - wciąż aktywnie koncertuje (w sierpniu śpiewała na Festiwalu Singera). Mieszka w Otwocku wraz z mężem Janem Krzyżanowskim, literatem i publicystą. Została odznaczona przez Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, a w 2015 r. podczas festiwalu w Opolu otrzymała Diamentowy Mikrofon od Polskiego Radia.