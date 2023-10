Skończył z hucznymi balangami. Urodziny Keith Richards spędzi w zaskakującym miejscu

Ten rok gitarzysta Stonesów bez wątpienia zaliczy do przełomowych. Nie tylko wraz z kolegami z zespołu wydał wyczekiwany od 18 lat album "Hackney Diamonds", 18 grudnia Keith Richards będzie obchodził swoje 80. urodziny. W przeciwieństwie do zespołowego kolegi, Micka Jaggera, Richards zdecydował się na mniej huczną imprezę. Mówi się, że gitarzysta planuje rodzinny wypad do Afryki.

Keith Richards ma oryginalny pomysł na świętowanie nadchodzących urodzin /Cindy Ord /Getty Images