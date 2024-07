W komentarzach od internautów czytamy: "Pomyłki w tekście, gadanie od rzeczy", "Muniek to jakby mógł, to by się położył. To jego śpiewanie to porażka", "Muniek Staszczyk sprawiał wrażenie, jakby nie znał melodii własnych piosenek", "Muniek to kompromitacja i porażka", "Młodzi byli świetni. Wszystko zepsuł Muniek". Oliwy do ognia dodał repertuar występu - "Jedne i te same piosenki, jakby nie mogli czegoś nowego nagrać". Niektórzy zwracali jednak uwagę na stan zdrowotny gwiazdora i prosili o wstrzymanie się z krytyką.