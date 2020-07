Skeletal Remains po nagraniach albumu "The Entombment Of Chaos"

Deathmetalowa grupa Sekeletal Remains z Kalifornii zarejestrowała czwartą płytę.

Skeletal Remains wydadzą czwartą płytę /materiały prasowe

Nowy album Skeletal Ramains zmiksowano i poddano masteringowi w studiu Unisound pod okiem Dana Swanö.

Autorem okładki "The Entombment Of Chaos" jest brytyjski artysta Dan Seagrave, człowiek, którego prace zdobią nagrania m.in. Suffocation, Morbid Angel, Entombed, Pestilence oraz wielu innych.

Nowy longplay podopiecznych niemieckiej Century Media Records ujrzy światło dzienne 11 września. Materiał dostępny będzie w wersji CD (także jako digipack z naszywką), na winylu oraz w edycji cyfrowej.

Program czwartej płyty Skeletal Remains wzbogaci przeróbka "Stench Of Paradise Burning" florydzkiego Disincarnate.

Z singlem "Illusive Divinity" Skeletal Ramains możecie się zapoznać poniżej:

Oto lista utworów albumu "The Entombment Of Chaos":

1. "Illusive Divinity"

2. "Congregation Of Flesh"

3. "Synthetic Impulse"

4. "Tombs Of Chaos"

5. "Enshrined In Agony"

6. "Dissectasy"

7. "Torturous Ways To Obliteration"

8. "Eternal Hatred"

9. "Unfurling The Casket"

11. "Stench Of Paradise Burning" (przeróbka Disincarnate).