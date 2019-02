Siostry Panas: Co się stało z zapomnianym duetem?

"Nie mów nic, nie powtarzaj się, sam to wiesz, zawsze było źle, dosyć prób, to już wieczór, to już mrok, pożegnajmy się bez słów" - brzmi refren ich największego przeboju "Jest jak jest". Słowa napisała Anna Markowa, a muzykę Edward Spyrka. Piosenkę zaśpiewały Siostry Panas. I to jak...

Duet Siostry Panas tworzyły Anna i Ewa Panas

Boysbandy są wciąż popularne, czego najlepszym dowodem popularność One Direction, ale były czasy w pop kulturze, gdy girlsbandy również odnosiły spore sukcesy, zwłaszcza w USA.

Na tej fali wypłynęły w Polsce Alibabki czy Filipinki, ale także, trochę zapomniane dziś, Siostry Panas, czyli Ewa i Anna.

Zadebiutowały, a właściwie zadebiutowała młodsza z sióstr Ewa, która na II KFPP w Opolu w 1964 roku wykonywała piosenkę "Co za radość żyć", napisaną przez... starszą siostrę Annę. Z powodzeniem, bo w Opolu wystąpiły kilka razy.

W erze big beatu siostry skorzystały z pomocy bitowej grupy Tajfuny i dokonały pierwszych nagrań dla Programu III PR. Zespół Tajfuny do dziś ma zresztą swoich fanów, choć specjalizował się raczej w kawałkach muzycznych.



Popularność nagranych utworów spowodowała, że z początkiem 1966 roku duet został zaproszony na wspólną trasę z Tajfunami, Piotrem Szczepanikiem, Krystyną Konarską i Danutą Rinn.

Wkrótce siostry dokonały pierwszych nagrań płytowych. Przebojem stał się utwór "Jest jak jest" (Radiowa Piosenka Kwietnia 1966 roku), wyróżniony także na IV KFPP w Opolu.

W okresie swej największej popularności duet występował także w Czechosłowacji oraz Jugosławii.

Wśród kompozytorów i autorów tekstów repertuaru duetu, obok Anny Panas, Edwarda Spyrki i Anny Markowej, pojawiły się tak znane nazwiska jak Andrzej Korzyński, Ryszard Poznakowski, Janusz Kondratowicz i Wojciech Młynarski.

Potem były kolejne przeboje - "Nieudany spacer", "Mówisz szkoda dnia", "Wakacyjna piosenka", "Z głową w niebie".

Siostry przyznawały się, że inspirację czerpały m.in. z twórczości Marii Koterbskiej, Reny Rolskiej, Dusty Springfield czy The Shangri-las.

6 lutego 1970 roku siostry wystąpiły z utworem "Nie schowasz się" w Telewizyjnej Giełdzie Piosenki. Z początkiem 1973 r. duet koncertował w ZSRR, później rozwiązał się.

Zdjęcie Anna Panas uhonorowana swoją gwiazdą w Opolu - 2008 r. / Tricolors / East News

Z sióstr Panas działalność estradową kontynuowała już tylko Anna, która w latach 90. wydała dwa solowe albumy w stylistyce wokalnego jazzu. Współpracowała z różnymi zespołami i artystami m.in. z Blues Fellows i Januszem Stroblem. Pierwszą płytę, "Zwykły dzień", nagrała w 1995 roku przy udziale tria Andrzeja Jagodzińskiego. Drugi album, "Pod każdym adresem", wydała w 2000 roku.

Anna Panas (18 lutego skończyła 78 lat) pojawiła się też w komisji prowadzącej preselekcję do konkursu "Debiuty" na Festiwalu w Opolu.