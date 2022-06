8 stycznia Sinead O'Connor poinformowała, że jej syn Shane popełnił samobójstwo.

"Mój piękny syn, Nevi'im Nesta Ali Shane O'Connor, światło mojego życia, postanowił dzisiaj zakończyć swoją ziemską walkę i jest teraz z Bogiem" - napisała O'Connor. "Moje dziecko. Tak bardzo cię kocham. Proszę, bądź w pokoju" - dodała.

Po serii niepokojących wpisów, które ostatecznie zniknęły z jej konta, wokalistka trafiła do szpitala. Bardzo trudno jest jej poradzić sobie ze stratą ukochanego syna. O'Connor w usuniętych twittach obwiniała się o jego samobójczą śmierć i zapowiadała, że "chce za nim podążyć". Informowała też, że "jej życie nie ma już sensu".

"Postanowiłam podążać za moim synem. Nie ma sensu żyć bez niego. Rujnuję wszystko, czego się dotknę. Zostałam tu tylko dla niego. A teraz już go nie ma. Zniszczyłam swoją rodzinę. Moje dzieci nie chcą mnie znać. Jestem g*****ną osobą. A wy wszyscy myślicie, że jestem wspaniała tylko dlatego, że umiem śpiewać. Nie jestem" - brzmiał jej wpis na Twitterze.

Piosenkarka pod asystą policji trafiła jednak do szpitala, gdzie starała się odbudować swoje zdrowie psychiczne. "Przepraszam. Nie powinnam była tego mówić. Jestem teraz z policjantami w drodze do szpitala. Przepraszam, że wszystkich zmartwiłam. Jestem zagubiona bez mojego dziecka i nienawidzę siebie. Szpital na chwilę pomoże. Ale ja znajdę Shane'a. To tylko opóźnienie" - stwierdziła we wpisie, który także zniknął z jej social mediów.

Sinead O'Connor odwołuje koncerty z powodu "ciągłego żalu po tragicznej stracie ukochanego syna Shane'a"

Przedstawiciele O'Connor poinformowali, że artystka nie wystąpi na żywo w 2022 roku. W oświadczeniu zespół O'Connor poinformował, że artystka nie wystąpi na żywo w 2022 roku "z powodu ciągłego żalu po tragicznej stracie ukochanego syna Shane'a".



"To nie była łatwa decyzja dla Sinead, ale musiała ją podjąć dla własnego zdrowia i dobrego samopoczucia w tym czasie" - czytamy dalej.

"Pragniemy wyrazić wdzięczność za nieustające wsparcie i zrozumienie ze strony lokalnych i międzynarodowych promotorów. Dziękujemy również przyjaciołom i fanom Sinead, których wsparcie i zrozumienie przez cały ten okres jest dla nas bardzo cenne. Okazywana miłość była dla Sinead źródłem wielkiej pociechy i spokoju" - dodano.

Shane O'Connor popełnił samobójstwo

Nastolatek przebywał na oddziale prywatnego szpitala w Tillaght, gdzie trafił po dwóch próbach samobójczych i miał być pod opieką przez całą dobę. Sinead O'Connor nie ma wątpliwości, że to właśnie pracownicy tej placówki ponoszą winę za śmierć 17-latka. "W jaki sposób straumatyzowany 17-latek, który był w szpitalu Tallaght ze względu na próby samobójcze, był w stanie zaginąć? Szpital oczywiście nie bierze na siebie odpowiedzialności. Co się stało z moim synem, gdy był pod ich opieką? Będzie pozew" - zapowiadała gwiazda.

W kolejnych wpisach przywoływała więcej szczegółów dotyczących sprawy. Miesiąc przed śmiercią Shane został zabrany do CAMHS (Child and Adolescent Mental Health Services, pol. Zespół usług ds. zdrowia umysłowego dla dzieci i młodzieży), po tym jak zniknął i zostawił po sobie notatki zawierające dokładny plan jego pogrzebu.



"Zwolnili go. Powiedział im, że nie ma takich planów. Kiedy będący z nim dorosły zgłosił obiekcje, powiedziano mu, że 'planowanie pogrzebu niczym nie różni się od planowania ślubu'. To był psychiatra CAMHS. Witamy w Irlandii - tam, gdzie wesela są pogrzebami, a pogrzeby są ślubami"" - komentowała wokalistka.



O'Connor powiedziała również, że 17-latek już wcześniej planował próbę samobójczą. "Zgadnijcie, gdzie mój syn nauczył się, jak robić pętlę, na której się powiesił? Próbował już tydzień temu, a kiedy go zapytałam, to powiedział, że nauczył się na komputerze w szpitalu psychiatrycznym DLA DZIECI w Linndarze. W momencie, gdy był tam leczony z powodu psychozy" - opowiadała.

Sinead była czterokrotnie zamężna i ma czworo dzieci. 34-letni Jake Reynolds, którego ojcem jest Donal Reynolds. Córka Roisin (lat 25) jest wynikiem jej związku z dziennikarzem Johnem Watersem. Najmłodszym dzieckiem piosenkarki jest 15-letni Jeszua Francis Neil Bonadio, którego dzieli z amerykańskim biznesmenem Frankiem Bonadio. Rozstali się w 2017 roku, rok po jego urodzeniu.

