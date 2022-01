Nie żyje Shane O'Connor. ​Sinead O'Connor zdradziła nowe informacje

Sinead O'Connor potwierdziła tę informację na Twitterze i oddała hołd swojemu "pięknemu" synowi Shane'owi. "Mój piękny syn, Nevi'im Nesta Ali Shane O'Connor, światło mojego życia, postanowił dzisiaj zakończyć swoją ziemską walkę i jest teraz z Bogiem" - napisała O'Connor. "Moje dziecko. Tak bardzo cię kocham. Proszę, bądź w pokoju" - dodała.

Również na Twitterze Sinead zadedykowała później Shane'owi piosenkę Boba Marleya, opisując swojego syna jako "niebieskookie dziecko" i "światło mojego życia".



"To dla mojego Shane'a. Światła mojego życia. Lampy mojej duszy. Mojego niebieskookiego dziecka. Zawsze będziesz moim światłem. Zawsze będziemy razem. Żadna granica nie może nas rozdzielić" - napisała. Garda wystosowała 2 dni wcześniej apel o pomoc w odszukaniu miejsca pobytu Shane'a O'Connora, który zaginął w czwartek w Tallaght.

Nastolatek przebywał wcześniej na oddziale prywatnego szpitala w Tillaght, gdzie trafił po dwóch próbach samobójczych i miał być pod opieką przez całą dobę. Piosenkarka nie ma wątpliwości, że to właśnie pracownicy tej placówki ponoszą winę za śmierć 17-latka. "W jaki sposób straumatyzowany 17-latek, który był w szpitalu Tallaght ze względu na próby samobójcze, był w stanie zaginąć? Szpital oczywiście nie bierze na siebie odpowiedzialności. Co się stało z moim synem, gdy był pod ich opieką? Będzie pozew" - zapowiedziała gwiazda.

W kolejnych wpisać przywołała więcej szczegółów dotyczących sprawy. Miesiąc przed śmiercią Shane został zabrany do CAMHS (Child and Adolescent Mental Health Services, pol. Zespół usług ds. zdrowia umysłowego dla dzieci i młodzieży), po tym jak zniknął i zostawił po sobie notatki zawierające dokładny plan jego pogrzebu.



"Zwolnili go. Powiedział im, że nie ma takich planów. Kiedy będący z nim dorosły zgłosił obiekcje, powiedziano mu, że 'planowanie pogrzebu niczym nie różni się od planowania ślubu'. To był psychiatra CAMHS. Witamy w Irlandii - tam, gdzie wesela są pogrzebami, a pogrzeby są ślubami"" - komentowała wokalistka.



O'Connor powiedziała również, że 17-latek już wcześniej planował próbę samobójczą. "Zgadnijcie, gdzie mój syn nauczył się, jak robić pętlę, na której się powiesił? Próbował już tydzień temu, a kiedy go zapytałam, to powiedział, że nauczył się na komputerze w szpitalu psychiatrycznym DLA DZIECI w Linndarze. W momencie, gdy był tam leczony z powodu psychozy" - opowiadała.

Sinead była czterokrotnie zamężna i ma czworo dzieci. 34-letni Jake Reynolds, którego ojcem jest Donal Reynolds. Córka Roisin (lat 25) jest wynikiem jej związku z dziennikarzem Johnem Watersem. Najmłodszym dzieckiem piosenkarki jest 15-letni Jeszua Francis Neil Bonadio, którego dzieli z amerykańskim biznesmenem Frankiem Bonadio. Rozstali się w 2017 roku, rok po jego urodzeniu.