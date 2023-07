W środowy wieczór podano informację, że Sinead O'Connor ( posłuchaj ) zmarła w wieku 56 lat. Nie ujawniono przyczyny śmierci wokalistki.

Gwiazda miała czwórkę dzieci - każde z innym partnerem: 36-letniego Jake'a (z pierwszym mężem, muzycznym producentem Johnem Reynoldsem), 27-letnią córkę Brigidine Roisin Waters (z irlandzkim dziennikarzem Johnem Watersem), Shane'a (jego ojcem jest muzyk Donal Lunny) i 17-letniego Yeshuę Francisa Bonadino (ze związku z kolejnym byłym partnerem - Frankiem Bonadino).

Reklama

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Sinead O'Connor 4th And Vine

7 stycznia 2022 r. znaleziono ciało 17-letniego wówczas Shane'a. Nastolatek odebrał sobie życie - wcześniej przebywał na oddziale prywatnego szpitala, gdzie trafił po dwóch próbach samobójczych i miał przebywać pod opieką przez całą dobę.



Po tym, gdy u wokalistki ponownie zdiagnozowano depresję (kilkakrotnie próbowała też popełnić samobójstwo), opiekę nad małoletnimi synami przejęli ich ojcowie.

Sinead czterokrotnie wychodziła za mąż - w marcu 1989 r. poślubiła perkusistę Johna Reynoldsa, który był współproducentem jej kilku płyt, w tym "Universal Mother". W listopadzie 1991 r. ogłosili, że się rozwodzą.

Drugim mężem wokalistki był brytyjski dziennikarz Nick Sommerlad - ich małżeństwo trwało raptem 11 miesięcy (2001-2002). Jeszcze krócej była żoną wieloletniego przyjaciela i współpracownika Steve'a Cooneya (lipiec 2010 - marzec 2011). Po ślubie w Las Vegas z irlandzkim terapeutą Barrym Herridge'em okazało się, że ich małżeństwo trwało niewiele ponad dwa tygodnie.

"Wolałabym nigdy nie wychodzić za mąż. Głupia krowa, cztery razy. Poza tym, głupio wyglądam w sukni. Żeby było jasne - jestem fatalną żoną" - mówiła w 2014 r. w rozmowie z "Irish Sun".

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Sinead O'Connor The Wolf Is Getting Married

Sinead O'Connor nie żyje. Rok wcześniej straciła syna

Samobójcza śmierć Shane'a mocno zachwiała stanem wokalistki. Gwiazda trafiła też do szpitala. W usuniętych tweetach obwiniała się o jego samobójczą śmierć i zapowiadała, że "chce za nim podążyć". Informowała też, że "jej życie nie ma już sensu".

Sinead O'Connor (1966 - 2023) 1 / 10 Sinead O'Connor Źródło: Getty Images Autor: David Corio

"Postanowiłam podążać za moim synem. Nie ma sensu żyć bez niego. Rujnuję wszystko, czego się dotknę. Zostałam tu tylko dla niego. A teraz już go nie ma. Zniszczyłam swoją rodzinę. Moje dzieci nie chcą mnie znać. Jestem g*****ną osobą. A wy wszyscy myślicie, że jestem wspaniała tylko dlatego, że umiem śpiewać. Nie jestem" - brzmiał jej wpis na Twitterze.

Sinéad O'Connor zadebiutowała w latach osiemdziesiątych w zespole In Tua Nua. Karierę solową rozpoczęła w 1986 r. płytą "The Lion and the Cobra". Największy rozgłos piosenkarka zyskała po wydaniu drugiej płyty zawierającej utwór "Nothing Compares 2 U", napisany przez Prince’a. Piosenka dotarła do pierwszych miejsc list przebojów i stała się jej największym przebojem karierze. Utworowi towarzyszył teledysk, nakręcony w Paryżu. W 1991 r. płyta "I Do Not Want What I Haven’t Got" została nagrodzona statuetką Grammy za najlepszy album muzyki alternatywnej.

Clip Sinead O'Connor Nothing Compares 2 U

Była także znana z występów z wieloma innymi wykonawcami, między innymi Rogerem Watersem i Peterem Gabrielem. W bieżącym roku wyróżniona nagrodą za Klasyczny Album Irlandii, przyznawaną przez irlandzką telewizję publiczną RTE.



Muzyczny dorobek irlandzkiej wokalistki zamyka płyta "I'm Not Bossy, I'm the Boss" z 2014 r. W 2020 r. wypuściła ostatni singel "Trouble of the World". Z kolei w lutym 2023 r. Sinead zaprezentowała własną wersję szkockiej pieśni "The Skye Boat Song" nagraną na potrzeby siódmego sezonu serialu "Outlander".

Clip Sinead O'Connor Trouble of the World

Nie wiadomo ostatecznie, co wydarzy się z zapowiadanym jako pożegnalny albumem "No Veteran Dies Alone". Pierwotnie Sinead deklarowała, że ukaże się on w 2022 r., ale nie będzie go w żaden sposób promować ani śpiewać nowych piosenek na koncertach. Później odwołała te słowa.

Spotify

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------