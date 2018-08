Sinead O'Connor zaprezentowała pierwszą piosenkę jako Magda Davitt. Utwór "Milestones", opowiadający o walce z problemami psychicznymi Irlandki, zapowiada jej nowy album.

Przypomnijmy, że o działalności muzycznej pod imieniem i nazwiskiem Magda Davitt Sinead O'Connor wspominała już w marcu tego roku, zapowiadając trasę koncertową. Wcześniej Irlandka przedstawiła się tak w programie Dr. Phila, gdzie opowiadała o swoich problemach.

"Sinead jest martwa. Narodziła się nowa osoba. Nie chcę już tego patriarchalnego nazwiska. Wybrane przeze mnie imię i nazwisko są piękne i bardziej do mnie pasują" - pisała na Facebooku.

Zmiana związana była z chęcią zerwania jakichkolwiek powiązań ze swoimi rodzicami. Artystka opowiadała w wywiadach, że jej matka znęcała się nad nią w dzieciństwie psychicznie i fizycznie. "Była osobą, która z uśmiechem delektowała się torturowaniem" - wspominała. O'Connor miała również pretensje do swojego ojca. "Moja rodzina była mocno pokręcona. Nie potrafiliśmy ze sobą rozmawiać. Byliśmy wszyscy w agonii i teraz ja jestem w agonii" - mówiła jeszcze w latach 90.



Na początku sierpnia przyszła pora na zaprezentowanie pierwszego utworu jako Magda Davitt. Piosenka "Milestones" porusza tematykę zdrowia psychicznego artystki.

Przypomnijmy, że w zeszłym roku wokalistka przeszła poważne załamanie nerwowe oraz miała myśli samobójcze.



"W moim życiu nie ma nikogo poza moim lekarzem, psychiatrą, który jest najcudowniejszym człowiekiem na świecie i mówi mi, że jestem jego bohaterką. To jedyna rzecz, która trzyma mnie przy życiu" - dodawała w specjalnym nagraniu.



Davitt w rozmowie z "The Irish Sun" zdradziła, że "Milestones" to zwiastun nowej płyty, nad którą pracuje z Davidem Holmesem. Jej premiera wstępnie zapowiedziana została na jesień 2019 roku, a roboczy tytuł brzmi "No Mud No Lotus".

"David stworzył muzykę, ja napisałem słowa i dodałem melodię. To dopiero pierwsze demo dla fanów, ponieważ wcześniej nic takiego nie dostawali. Uważam, że to dla nich nie lada gratka. Będę pisać własne piosenki i współpracować z wieloma ludźmi. Płyta nie ukaże się przed październikiem 2019 roku" - stwierdziła.

Magda i Holmes poznali się na urodzinach Shane'a MacGowana.

"David jest najwspanialszą i najmilszą osobą, jaką kiedykolwiek poznałam. Dosłownie mógłby dać ci skórę ze swojego grzbietu, nie mówiąc już o koszuli" - dodała.



