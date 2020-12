Sia zdradza, że Shia LaBeouf jest patologicznym kłamcą i damskim bokserem

44-letnia australijska piosenkarka nie patyczkowała się z amerykańskim aktorem. Nazwała go patologicznym kłamcą, dołączając tym samym do jego byłej partnerki, wokalistki FKA Twigs, która oskarżyła go między innymi o przemoc psychiczną i znęcanie się fizyczne. Jak wynika z informacji, do których dotarł magazyn "People", kobiet, które są ofiarami celebryty, jest znacznie więcej. Aktor na razie wstrzymuje się od jakichkolwiek komentarzy wobec doniesień, jakie poczyniła teraz Sia.

Shia LaBeouf kolejny raz został oskarżony o przemoc /David M. Benett/Dave Benett/WireImage /Getty Images

O tym, że Shia LaBeouf potrafi pokazać zdecydowanie bardziej mroczną stronę swojej osobowości było głośno już znacznie wcześniej.

Dość wspomnieć nagranie z niemieckiego lotniska, kiedy to niemal pobił na śmierć (słowa aktora) swoją ówczesną dziewczynę, Mię Goth. Na nagraniu, które zostało zrobione przez obecnych na lotnisku turystów, Shia Laboeuf wygłosił też znamienne dla mężczyzn stosujących przemoc "expose". "Nie chciałem używać wobec niej siły. To ona mnie do tego zmusiła" - wyznał.

Potem na jaw wyszło jeszcze kilka innych historii. W 2017 roku został nawet za agresywne zachowania aresztowany, o czym sam powiedział podczas odbierania nagrody w Los Angeles w 2019 roku.

W weekend po raz kolejny okazało się, że aktor nie przestał używać argumentów siły. Napisała o tym na Twitterze była partnerka aktora, angielska piosenkarka Tahliah Barnett, znana jako FKA Twigs.

FKA Twigs spotykała się z LaBeoufem przez około rok, między 2018 a 2019. Artystka prócz ujawnienia, że jest ofiarą przemocy psychicznej, fizycznej i seksualnej, 11 grudnia wniosła także pozew cywilny do odpowiednich służb o ukaranie celebryty.

"New York Times" opublikował niektóre fragmenty pozwu. Wynika z nich, że aktor stosował wobec niej przemoc także i w miejscach publicznych. Potrafił na przykład jechać z oszałamiającą prędkością po autostradzie, grożąc, że jeśli FKA Twigs nie wyzna mu miłości, on sprowokuje wypadek.



Piosenkarka Sia potwierdziła słowa angielskiej artystki. Dodała też, że jest z jej wyznania bardzo dumna, gdyż wie, ile odwagi to wymaga. Wie również, że otoczenie z drażniącą łatwością ocenia kobiety będące ofiarami przemocy, sądząc, że wyjście z takiego związku jest bardzo proste i "wystarczy tylko chcieć".

44-letnia Sia na swoim profilu zamieściła także ostrzeżenie dla innych kobiet, aby w kontakcie z aktorem były bardzo ostrożne. "On jest bardzo chory. Współczuję mu i jego ofiarom. Jeśli kochasz siebie i chcesz być bezpieczna, trzymaj się daleko od niego" - napisała na Twitterze.

Znajomość wokalistki z aktorem sięga roku 2015, kiedy to wystąpił on w teledysku do jej utworu "Elastic Heart" z nieletnią wówczas tancerką, Maddie Ziegler.