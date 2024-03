Pierwszą od czterech lat płytę kwartetu z Norwich wyprodukował szwedzki fachowiec Jens Bogren. Autorem okładki następcy albumu "Palace For The Insane" (2020 r.) jest Colin Marks.

W utworze tytułowym z longplaya "In Gravity" zaśpiewał gościnnie Scott Kennedy, frontman metalcore’owej grupy Bleeding From Within ze Szkocji. Czwarty longplay Brytyjczyków trafi na rynek 31 maja nakładem rodzimej Candlelight Records (CD, na winylu).

Zespół podzielił się niedawno wideoklipem do premierowej kompozycji "Amber Screams". Możecie go zobaczyć poniżej:

Nie zapomnijcie też sprawdzić wypuszczonego wcześnie teledysku do tytułowego numeru "In Gravity":

Shrapnel - szczegóły albumu "In Gravity" (tracklista):

1. "In Gravity"

2. "Amber Screams"

3. "Guardian"

4. "Breaker"

5. "Judgement"

6. "Dark Age"

7. "Follow The Cold"

8. "As Above..."

9. "So Below"

10. "Absolution".