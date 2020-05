Shrapnel: thrash z pałacu obłąkańców (nowa płyta "Palace For The Insane")

Thrashmetalowcy z angielskiej formacji Shrapnel odliczają już dni do premiery trzeciego albumu.

Zespół Shrapnel już niedługo wyda nową płytę /materiały prasowe

"Palace For The Insane", pierwszy od trzech lat longplay kwartetu z Norwich, ujrzy światło dzienne w piątek, 15 maja, nakładem rodzimej Candlelight Records, w wersji CD oraz drogą elektroniczną.

Reklama

W utworze "Infernal Choir" zagrał gościnnie Kristian "Stan" Havard, gitarzysta brytyjskich grup Hellfighter i Xentrix.

Za miks i mastering trzeciej płyty Shrapnel odpowiada Samuel Turbitt ze studia Ritual Sound. Autorem okładki jest rumuński artysta Costin Alexandru Chioreanu.

Kompozycji "Might Of Cygnus" Shrapnel z albumu "Palace For The Insane" możecie posłuchać poniżej:

Wideo Shrapnel - Might Of Cygnus (Visualiser)

Oto program płyty "Palace For The Insane":

1. "Might Of Cygnus"

2. "Salt The Earth"

3. "Vultures Circle"

4. "Cannibal"

5. "Begin Again"

6. "Bury Me Alive"

7. "Turn Off The Lights"

8. "Infernal Choir"

9. "The Mace"

10. "Violent Now, Forever"

11. "Future Sight"

12. "Palace For The Insane".