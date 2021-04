Shock G nie żyje. Członek Digital Undeground miał 57 lat

57-letni raper Shock G nie żyje. Mężczyzna został znaleziony martwy w hotelu w Tampa na Florydzie 22 kwietnia.

Shock G nie żyje. Miał 57 lat /Todd Williamson /Getty Images

Reklama

Informację o śmierci artysty przekazał TMZ.com ojciec rapera. Na razie nieznana jest przyczyna śmierci. Ta ujawniona będzie dopiero po sekcji zwłok. Śledczy nie znaleźli jednak na miejscu niczego podejrzanego.

Reklama

Shock G popularność zdobył w latach 90., gdy był wiodącym głosem składu Digital Underground. Grupa na koncie miała m.in. hit "The Humpty Dance". To właśnie na fali zainteresowania utworem raper stworzył alter ego Humpty Hump.



Gregory Jacobs, bo tak naprawdę nazywał się Shock G, był bliskim współpracownikiem 2Paca i za sprawą swojego składu przedstawił go światu w utworze "Same Song".

Wideo Digital Underground - Same Song (feat. 2Pac) [Official Music Video]

Shock G był też producentem debiutanckiego albumu Tupaca "2Pacalypse Now". Gościnnie można było go usłyszeć m.in. w utworze rapera "I Get Around".

Ponadto Shock produkował utwory dla Dr. Dre, Prince'a i KRS-One.