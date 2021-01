Sheila E opowie o swoim związku z Prince'em. Co zamierza ujawnić?

Perkusistka i wokalistka Sheila E. pracuje nad filmem, w którym ma zamiar opowiedzieć "piękną historię" jej związku z Prince’em.

Prince i Sheila E. na scenie /Jesse Grant /Getty Images

Sheila E. potwierdziła doniesienia o nowym projekcie filmowym w mediach społecznościowych. Produkcja ma nosić tytuł "Girl Meets Boy". Na razie nie wokalistka nie ujawniła jednak żadnych szczegółów.

"Już wkrótce... Sheila E. wypuści 'Girls Meets Boy'. To film opowiadający piękną historię jej związku z Prince'em" - napisała.

"Girls Meets Boy" to również tytuł ballady artystki, którą zadedykowała Prince'owi po jego śmierci. W utworze Sheila wspomina swoją prawie 40-letnią znajomość z gwiazdorem.



Twórcy poznali się w 1978 roku i w tym samym roku się zaręczyli. Ponadto Sheila nawet po rozstaniu przez wiele lat współpracowała z muzykiem, a dziennikarze uważali ją za najbardziej utalentowaną podopieczną Prince'a.

"Byłam zwykłą dziewczyną i kiedy ujrzałam jego twarzy. Ty byłeś tylko chłopcem, ale wstrząsnąłeś dogłębnie moim światem. Wiem, że zrobiłam to samo" - śpiewała.



Przypomnijmy, że w zeszłym roku Sheila E. została skrytykowana przez inną partnerkę Prince'a, Apollonię Kotero. Jej zdaniem wokalistka i perkusistka stara się zdobyć zainteresowanie kosztem zmarłego artysty oraz fałszuje fakty dotyczące jego życia.

"Desperacko starasz się być istotna. Prince nie chciał cię znać już pięć lat przed swoją śmiercią, a to wszystko z powodu twoich kłamstw. Nie możesz ciągle kłamać fanów Prince'a. Jestem tu po to, aby powiedzieć ci, że to koniec. Czas na prawdę" - pisała Kotero.