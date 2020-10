Shane MacGowan (The Pogues) i film "Crock of Gold": Miłosny list do "najbrzydszego muzyka wszech czasów"

Pod koniec listopada do kin w Irlandii i Wielkiej Brytanii trafi film "Crock of Gold: A Few Rounds with Shane McGowan", dokument opowiadający o burzliwym życiu znanego głównie jako lidera folkowo-punkowej grupy The Pogues Shane'a MacGowana.

Zdjęcie Shane MacGowan w 2014 r. /Dave J Hogan /Getty Images

"Film jest wizją świata widzianą oczami samego wielkiego punkowego poety i kameralnej obsady bliskich przyjaciół i członków rodziny, a wszystko to przekazywane przez niepowtarzalny i wiecznie tętniący życiem obiektyw Temple'a" - czytamy w opisie dokumentu "Crock of Gold".

Wideo CROCK OF GOLD - OFFICIAL TRAILER - IN CINEMAS NOV 20, ON DVD & DIGITAL DEC 7

Za reżyserię odpowiada wspomniany Julien Temple, autor takich filmów, jak m.in. "The Great Rock'n'Roll Swindle", "Sex Pistols: Wściekłość i brud", "Absolutni debiutanci", "Pocisk", "Joe Strummer. Niepisana przyszłość". Ma w dorobku także teledyski dla m.in. Bryana Adamsa, Blur, Davida Bowiego, Depeche Mode, Duran Duran, Janet Jackson, Judas Priest, Neila Younga, Paula McCartneya, Sade, The Kinks, The Rolling Stones, Toma Petty'ego i Whitney Houston.

Produkcją dokumentu zajęli się Temple, aktor i muzyk Johnny Depp (prywatnie przyjaciel MacGowana), Stephen Deuters i Stephen Malit. Film zawiera m.in. nowe wywiady, niepublikowane materiały archiwalne i specjalnie przygotowane animacje autorstwa Ralpha Steadmana.

"Crock of Gold" został obwołany "przewrotnym listem miłosnym" do Shane'a MacGowana, który w swojej twórczości połączył tradycyjną folkową muzykę irlandzką z punkowymi brzmieniami.

Wideo Johnny Cash i jego "Ring of Fire" (Ipla)

"To jeden z najważniejszych poetów XX wieku" - tak o niespełna 63-letnim wokaliście mówi Johnny Depp.

Hollywoodzki gwiazdor od lat przyjaźni się z MacGowanem. Był też jednym z gości nieoczekiwanego ślubu wokalisty z Victorią Mary Clarke. MacGowan i Clarke są parą od ponad 30 lat, a ślub wzięli w listopadzie 2018 r. w ratuszu w Kopenhadze w Danii.

Od fatalnego w skutkach upadku w studiu w 2015 r. (złamana miednica i uraz kręgosłupa) Irlandczyk porusza się na wózku inwalidzkim. Długi pobyt w szpitalu i poważne problemy zdrowotne sprawiły, że MacGowan po wielu latach ostatecznie odstawił alkohol.



