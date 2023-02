Shakira ma już na swoim koncie odnoszący ogromne sukcesy "utwór zemsty", którym z pewnością nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Teraz jednak została zaproszona do współpracy nad piosenką "TQG", która pojawi się na nowej płycie 32-letniej Karol G .

Obie artystki tworzą nie tylko muzyczny sojusz. Świeżo upieczone singielki (Karol G była narzeczoną rapera Anuela AA) mają z pewnością sporo do powiedzenia na temat swoich byłych partnerów, choć niewątpliwie uwagę mediów zwróci przede wszystkim to, co Shakira przekaże w nowym utworze.

Ostatnio oberwało się zarówno Gerardowi Pique, jak i jego młodszej kochance. "Jestem warta tyle, co dwie 22-latki. Zamieniłeś Ferrari na Twingo, zamieniłeś Rolexa na Casio" - ten fragment utworu "BZPR Music Sessions #53" nagranego z Bizarrap okazał się nader chwytliwą drwiną z piłkarza (ponad 347 mln odsłon).

Zdaje się, że i tym razem 45-letnia Kolumbijka da upust swoim emocjom, co w rozmowie z "NY Times" potwierdziła Karol G. "Shakira pozwoliła sobie na dużo gniewu w tym utworze" - zdradziła piosenkarka.

Ciekawostka - Shakira ma na koncie gościnny udział w przeboju "Me Gusta" Anuela AA (ponad 237 mln odsłon).

