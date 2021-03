Shadowspawn: Album "The Biology Of Disbelief" gotowy

Duńczycy z Shadowspawn nagrali drugą płytę.

Zespół Shadowspawn przygotował nowy materiał /materiały prasowe

Materiał "The Biology Of Disbelief" wyprodukował uznany duński fachowiec Tue Madsen w swoim studiu Antfarm.

Nowy longplay thrash / deathmetalowego Shadowspawn trafi na rynek 16 kwietnia w barwach rodzimej Emanzipation Productions.

Album ukaże się na CD, cyfrowo oraz na winylu.



Następcę debiutanckiego albumu "Hope Lies Dormant" (2017 r.) pilotuje teledysk do numeru "Under The Blood Red Moon".

Możecie go zobaczyć poniżej:

Na płycie "The Biology Of Disbelief" usłyszymy 10 kompozycji. Oto ich tytuły:

1. "Under The Blood Red Moon"

2. "Obliteration Exceptional"

3. "Daughters Of Lot"

4. "In The Light Of Darness"

5. "Return To Ashes"

6. "Rite Of Passage"

7. "The Biology Of Disbelief"

8. "Decreating The Prestine"

9. "Dark Dawn Take Me"

10. "Bite The Pain".