Scott Walker nie żyje. Wokalista miał 76 lat

W wieku 76 lat zmarł Scott Walker, amerykańsko-brytyjski wokalista w ostatnim czasie związany z wytwórnią 4AD.

Scott Walker w 1970 r. /Michael Putland /Getty Images

Do inspiracji twórczością Scotta Walkera przyznawali się m.in. David Bowie, Pulp, Radiohead, David Sylvian, Antony Hegarty, Steven Wilson i Mikael Akerfeld z Opeth (ich wspólny projekt Storm Corrosion mocno nawiązuje do muzyki Walkera).

Clip Scott Walker Epizootics!

Obdarzony głębokim barytonem wokalista doczekał się statusu legendy na scenie awangardowej i eksperymentalnej muzyki.

"Pogrążeni w głębokim smutku ogłaszamy śmierć Scotta Walkera. Miał 76 lat i pozostawił córkę Lee, wnuczkę Emmi-Lee i swoją partnerkę Beverly" - głosi komunikat opublikowany przez wytwórnię 4AD, z którą był związany w ostatnich latach.

"Przez pół wieku geniusz urodzony jako Noel Scott Engel wzbogacał życie tysięcy ludzi, początkowo jako jedna trzecia The Walker Brothers, a później jako solowy twórca, producent i kompozytor obdarzony bezkompromisową oryginalnością" - czytamy.

Amerykańska grupa The Walker Brothers działała w połowie lat 60. Trio przeniosło się do Wielkiej Brytanii, gdzie podpisało kontrakt płytowy. To właśnie na Wyspach sukces odniosły ich utwory "Make It Easy on Yourself" i "The Sun Ain't Gonna Shine (Anymore)".

Po rozpadzie The Walker Brothers (końcówka lat 70.) Scott Walker rozpoczął karierę solową.



Wideo Scott Walker - "It's Raining Today" from 1969's SCOTT 3

W połowie lat 90. muzyk powrócił na scenę po ponad 10 latach z płytą "Tilt" (1995), która zapoczątkowała trylogię składającą się jeszcze z albumów "The Drift" (2006) i "Bish Bosch" (2012).

Jego ostatnie płyty to "Soused" - efekt współpracy z eksperymentalno-metalową grupą Sunn O))) oraz ścieżki dźwiękowe do filmów "Dziedzictwo wodza" i "Vox Lux".