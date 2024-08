Legenda hard rocka zaapelowała do fanów o zrozumienie tej sytuacji, szczególnie tych, którzy liczyli na najbliższe koncerty. Odwołano pięć wrześniowych występów w ramach trasy "Love at First Sting Tour" w Norymberdze, Hamburgu, Lipsku, Kolonii i Frankfurcie. Z tego albumu z 1984 r. pochodzą grane po dziś dzień wielkie przeboje "Rock You Like a Hurricane", "Still Loving You" i "Big City Nights".