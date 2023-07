Na czele niemieckiego zespołu nieprzerwanie stoi wokalista H.P. Baxxter. U jego boku w Scooterze występują obecnie producent i kompozytor Marc Blou oraz producent i klawiszowiec Jay Frog, który powrócił do zespołu pod koniec 2022 r. po ponad 16-letniej przerwie.

W nagraniach "God Save the Rave" liderowi towarzyszyli Sebastian Schilde i Michael Simon.

Materiał na następcę tego albumu z 2021 r. powstaje już w zmienionym składzie. Do tej pory w tym roku poznaliśmy single "Waste Your Mouth", "Techno Is Back" z udziałem duetu Harris & Ford (ponad 4,8 mln odsłon), "Constellations" i "For Those About to Rave" (gościnnie Timmy Trumpet).



W trwającej blisko 30 lat karierze Niemcy sprzedali ponad 30 mln płyt. Zaliczani są do gwiazd muzyki elektronicznej, a w ich twórczości można znaleźć elementy m.in. rave, breakbeat hardcore, happy hardcore, techno, trance i dance.

Formacja od końca maja intensywnie koncertuje po Europie, odwiedzając m.in. festiwale (Nova Rock w Austrii, World Club Dome w Niemczech). Obecnie występy rozpisane są do początku września, ale kolejne daty mają pojawić się wkrótce. Na razie na liście nie ma Polski.

W przerwie między koncertami H.P. Baxxter wybrał się na wakacje na grecką wyspę Mykonos. 59-letni wokalista został tam przyłapany z tajemniczą pięknością o imieniu Sara. Jego nowa partnerka jest od niego młodsza o 37 lat.

Zdjęcie Sara i H.P. Baxxter (Scooter) na wakacjach na wyspie Mykonos / A LONE WOLF / MEGA / The Mega Agency / / Agencja FORUM

Zdjęcie H.P. Baxxter (Scooter) odpoczywa pomiędzy koncertami / A LONE WOLF / MEGA / The Mega Agency / / Agencja FORUM

Zdjęcie H.P. Baxxter (Scooter) i Sara spędzają dużo czasu na plaży / A LONE WOLF / MEGA / The Mega Agency / / Agencja FORUM

W latach 2006-2011 lider Scootera był mężem Simone Mostert.

"Sara i ja bardzo dobrze się dogadujemy. Dla wielu wakacje to poważny i stresujący test dla związku, ale dla nas tak nie jest" - zdradził Baxxter w rozmowie z "Bildem".



