Schorowana Tina Turner żegna się z fanami. Kiedy premiera dokumentu "Tina"?

Poznajemy kolejne szczegóły nadchodzącego dokumentu "Tina" o "babci rock'n'rolla" Tinie Turner. Do sieci trafił już zwiastun produkcji.

Reklama

Tina Turner rzadko pokazuje się publicznie. Na zdjęciu z mężem Erwinem Bachem w Nowym Jorku w listopadzie 2019 r. /DIGGZY / SplashNews.com /East News

Za reżyserię dokumentu odpowiadają Dan Lindsay i T.J. Martin. Film zawiera wywiady z samą Tiną Turner oraz niepublikowane wcześniej materiały archiwalne. Jak zapowiada HBO (który wyemituje materiał 27 marca), "Tina" to jak dotąd najambitniejszy filmowy projekt poświęcony artystce.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Tina Turner Whatever You Need

Reklama

Twórcy pokażą również rozmowy z m.in. Erwinem Bachem (mąż wokalistki od 2013 r., parą są od 1986 r.), Angelą Bassett (to ona grała wokalistkę w filmie "What's Love Got to Do with It"), dziennikarką Oprah Winfrey, Terrym Brittenem (kompozytor wielu przebojów Tiny, w tym nagrodzony Grammy "What's Love Got to Do with It"), producentem i menedżerem Rogerem Daviesem (opiekował się wokalistką w latach 1981-2009), Jimmym Thomasem (muzyk i wokalista znany z grupy Ike & Tina Turner) i LeJeune Richardson (śpiewała w chórkach u boku Tiny).

Film "Tina" ma skoncentrować się głównie na latach 80. XX wieku, kiedy nastąpiło odrodzenie kariery artystki, która występować zaczęła nie tylko na scenie, ale i na ekranie. Jedną z najbardziej pamiętnych kreacji stworzyła w filmie "Mad Max pod Kopułą Gromu", w którym pojawiła się u boku Mela Gibsona.

Tina Turner na premierze musicalu "Tina" na Broadwayu 1 / 6 Przedpremierowe pokazy musicalu "Tina" odbyły się na West Endzie w marcu 2018 r. Reżyserką sztuki została Phyllida Lloyd, która popularność zdobyła dzięki musicalowi "Mamma Mia!" opartym na piosenkach grupy ABBA. To właśnie Lloyd dekadę później przeniosła sztukę na ekran, a jej kinowy debiut reżyserski (w obsadzie m.in. Meryl Streep, Pierce Brosnan, Colin Firth i Amanda Seyfried) przyniósł ponad 615 mln dolarów. Producentem "Tina. The Musical" wcześniej ogłoszono utytułowanego Joopa van den Ende'a, współzałożyciela firmy Endemol oraz właściciela Stage Entertainment, jednej z największych europejskich firm z branży rozrywkowej. To właśnie Ende przez lata zabiegał o przychylność Tiny Turner i wreszcie dopiął swego, bo wokalistka oficjalnie zaakceptowała decyzję o przeniesieniu jej życia na scenę. Źródło: Getty Images Autor: Walter McBride/WireImage udostępnij

Nadchodzący dokument ukaże od kulis powstanie albumu "Private Dancer" z 1984 roku, bazując na autobiografii gwiazdy, która na rynku wydawniczym zadebiutowała cztery lata później. W produkcję obrazu zaangażowane jest studio Lightbox, które odpowiada za stworzenie innego głośnego dokumentu muzycznego - nagrodzonego Oscarem "Sugar Mana".

Sama wokalistka powiedziała, że "Tina" to równoległa historia do wydanych w grudniu 2020 r. jej wspomnień pod tytułem "Happiness Becomes You".

Prapremiera dokumentu odbyła się 2 marca na festiwalu Berlinale.



Tina Turner: Babcia rocka kończy 80 lat 1 / 10 Tina karierę rozpoczęła w 1956 roku. Należała do zespołu Kings of Rhytm Ike'a Turnera (swojego przyszłego męża). Współpracowała wtedy przez chwilę z Jimim Hendrixem. Kiedy grupa została rozwiązana, Ike i Tina stworzyli duet. Zostali małżeństwem w 1962 roku. To właśnie Ike wymyślił jej pseudonim - Tina Turner. Naprawdę nazywa się Anna Mae Bullock. Związek Ike’a i Tiny rozpadł się po 16 latach. Powodem było uzależnienie mężczyzny od narkotyków i alkoholu, a także przemoc wobec żony. Źródło: Getty Images Autor: Gijsbert Hanekroot/Redferbs udostępnij

Nazywana "królową rock'n'rolla" Tina Turner zaliczana jest do najpopularniejszych i najbardziej dochodowych artystów w historii. Sławę zyskała już w latach 60., gdy występowała u boku swojego ówczesnego męża Ike'a Turnera ( sprawdź! ).

Partner gwiazdy maltretował ją fizycznie i psychicznie, o czym opowiedziała dopiero po upływie dekady od ich rozwodu. Na przestrzeni lat piosenkarka zdobyła szereg prestiżowych nagród, w tym osiem statuetek Grammy.

Według szacunków, nakład ze sprzedaży jej albumów wynosi 180 milionów egzemplarzy. W 2010 roku magazyn "Rolling Stone" uznał ją za jedną ze stu najwybitniejszych artystów wszech czasów.

Wideo TINA (2021) Official Trailer | HBO

Od lat Tina Turner mieszka w Szwajcarii, której jest obywatelką. W 2013 roku ostatecznie zrezygnowała z amerykańskiego obywatelstwa.

Muzyczną karierę zakończyła w 2009 r. po trasie "Tina! 50th Anniversary Tour". W ostatnich latach o gwieździe zrobiło się głośno dzięki sukcesowi musicalu "Tina".

W połowie 2020 r. norweski producent Kygo odświeżył jej przebój "What's Love Got to Do with It".

Clip Kygo What's Love Got to Do with It - & Tina Turner

"Powiedziała: 'Jadę do Ameryki, by pożegnać się z moimi amerykańskimi fanami i kończę to'. Myślę, że ten dokument i ta sztuka, to jest właśnie to - to jest zamknięcie" - mówi w filmie Erwin Bach.

82-letnia Tina w ostatnich latach zmagała się z poważnymi problemami zdrowotnymi. W mediach pojawiały się informacje o raku jelita grubego, nadciśnieniu i problemach z nerkami. W 2017 r. wokalistka otrzymała przeszczep nerki od swojego męża.