Na obejmującej 16 polskich miast "Blind Existence Tour 2024" krakowski kwartet grać będzie w całości materiał ze swojego pierwszego longplaya "Blind Existence", który miał swą premierę w barwach Mystic Production w 1999 roku, czyli dokładnie ćwierć wieku temu. Koncertowy program uzupełni przekrojowy materiał z całej twórczości zespołu.

"Blind Existence Tour 2024" to wspólne przedsięwzięcie Septic i stołecznej formacji Deathyard z pogranicza heavy / thrash i death metalu w nowoczesnym, progresywnym wydaniu. "No Longer In Pain", druga płyta Deathyard, miała swą premierę sumptem zespołu pod koniec 2023 roku. W składzie warszawskiej grupy figurują Chris Hofler (wokal / gitara; także w szeregach grupy Popiór), Brazylijczyk Thiago Parrolas (bas bezprogowy), Igor Dymkowski (perkusja) oraz - od tego roku - Michał Bonder (gitara).



Dodajmy, że w 2022 roku Septic przypomniał o sobie pierwszym od 17 lat albumem "Nailed To Ignorance". W obecnym składzie małopolskiej grupy występują gitarzysta Jacek Hiro (Popiór, Voodoo Gods, eks-Dies Irae, Corruption, Virgin Snatch, Decapitated, Kat & Roman Kostrzewski), basista Paweł Kolasa (eks-Atrophia Red Sun), perkusista Jakub Kogut (eks-Atrophia Red Sun) oraz wokalista Marcin Urbaś, który powrócił do zespołu w tym samym roku w miejsce Weroniki Zbieg (Totem).

Z kronikarskiego obowiązku przypomnijmy, że powstały 30 lat temu Septic od początku swojego istnienia rozwija twórczo dziedzictwo luminarzy technicznego death metalu, takich jak Death, Atheist, Cynic czy Pestilence, wypracowując po drodze swój własny styl i brzmienie.

Na poszczególnych koncertach w charakterze supportów zobaczymy grupy Immemorial, Animations, Miyasis i Blackstar.

Bilety na wspólną trasę Septic i Deathyard dostępne są w przedsprzedaży w cenach 40 zł (młodzież poniżej 18. roku życia) i 60 zł (normalne).

Pełną i uaktualnioną rozpiskę “Blind Existence Tour 2024" znajdziecie poniżej:

10.10. - Lublin (Fabryka Kultury Zgrzyt)

11.10. - Warszawa (VooDoo Club)

25.10. - Sosnowiec (Komin Music Café)

26.10. - Żagań (Klub Elektrownia)

27.10. - Bielsko-Biała (RudeBoy Club)

7.11. - Gdynia (Podwórko Art)

8.11. - Białystok (Moto Pub)

9.11. - Olsztyn (Scena Zgrzyt)

22.11. - Toruń (Kombinat Kultury)

23.11. - Poznań (Klub 2Progi)

24.11. - Łódź (Wooltura)

6.12. - Wrocław (Klub Muzyczny Liverpool)

7.12. - Tychy (Underground Pub)

8.12. - Kraków (Kamienna12)

20.12. - Skarżysko-Kamienna (Klub Semafor)

21.12. - Zamość (Kazamata Wschodnia Bastionu I).