SBM FFestival to jeden z największych festiwali rapowych w Polsce, który co roku przyciąga tłumy fanów. Dotychczas odbywał się na lotnisku Bemowo, jednak w tym roku został przeniesiony na kampus AWF. Od 29 do 31 sierpnia na scenie mieli wystąpić tacy artyści jak Young Leosia, OKI, Kukon, Guzior, Bambi, Białas, Kacperczyk, Szpaku i wielu innych.