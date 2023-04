Początki Saxon sięgają końca lat 70. - zespół z wokalistą Biffem Byfordem na czele zaliczany jest do grona pionierów Nowej Fali Brytyjskiego Heavy Metalu.

U boku frontmana od początku stał gitarzysta Paul Quinn, który pod koniec marca ogłosił, że nie będzie brał już udziału w koncertach.

"Po 50 latach bycia w trasie nie mogę się doczekać wypróbowania nowych rzeczy, na które to poobijane ciało wciąż pozwala, więc nasze ścieżki mogą się jeszcze ponownie skrzyżować. Zawsze będę dumny z tego, co stworzyliśmy z Saxon, więc pozostanie to w moim DNA. Częścią planu jest dokończenie tych ostatnich koncertów dla was i nagrywanie muzyki, kiedy trzeba" - ogłosił Paul Quinn.

Decyzja 71-letniego gitarzysty sprawiła, że weterani byli zmuszeni odwołać szykowaną na kwiecień trasę po Ameryce Południowej i udział w rejsie "Monsters Of Rock". Wiadomo już, kto zostanie koncertowym następcą Quinna - to Brian Tatler, równolegle występujący w Diamond Head , innej legendzie NWOBHM. Jego scenicznym debiutem w barwach Saxon będzie koncert w Atenach (7 lipca).

Dodajmy, że Quinn będzie pracował nad szykowanym na 2024 r. nowym albumem Saxon. Pod koniec marca grupa wypuściła "More Inspirations" - zestaw z coverami. Poprzednią płytą z premierowym materiałem była "Carpe Diem" z 2022 r. To najwyżej sklasyfikowana płyta na krajowych listach przebojów od czasu "Power & the Glory" z 1983 roku.

Brytyjczycy w swoim imponującym dorobku mają ponad 15 milionów sprzedanych egzemplarzy.