Saxon: Biff Byford przejdzie operację serca

Biff Byford, frontman brytyjskiej grupy Saxon, podda się w tym tygodniu operacji serca.

Biff Byford (Saxon) przejdzie operację serca /Roberto Finizio/NurPhoto /Getty Images

U 68-lerniego Biffa Byforda zdiagnozowano chorobę serca, która wymaga natychmiastowej operacji. Wiąże się z tym również okres pooperacyjnej rekonwalescencji, który potrwa do 2020 roku.

W związku z zaistniałą sytuacją pionierzy New Wave Of British Heavy Metal musieli przełożyć lub odwołać koncerty Saxon zaplanowane na pozostałą część tego roku.



“Jak wszyscy już wiedzą, jesteśmy zmuszeni przełożyć część koncertów, muszę bowiem poddać się operacji serca, która zostanie przeprowadzone w tym tygodniu. Niewiele więcej mam teraz do dodania. Jest mi po prostu przykro, że sprawiłem cały ten zawód względem planów zobaczenia nas. Wiem, że ludzie przylatują na te koncerty z całego świata, ale nic nie mogę na to poradzić, tak więc, proszę, życzcie mi powodzenia i przekażcie dobre wibracje. Musimy patrzeć na to z optymizmem i mama nadzieję, że wrócę do was równie silny jak wcześniej" - powiedział Biff Byford.

"Thunderbolt", ostatnia studyjna płyta Saxon, miała swą premierę na początku 2018 roku. Teledysk do tytułowego utworu z tego albumu możecie zobaczyć poniżej: