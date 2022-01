"Mówiła niszcz" to czwarty singiel promujący album "Runostany", którego premiera odbędzie się 25 lutego. Płyta jest już dostępna w przedsprzedaży, a singel pojawił się także w serwisach streamingowych. W nowej piosence Sarsa prezentuje bardzo osobisty przekaz.

Clip Sarsa Sarsa - Mówiła Niszcz (Lyric Video)

"Podobno za sukcesem każdego człowieka stoi jego matka. Jej odwaga i miłość objawia się później w ważnych chwilach życia dziecka. Kiedyś usłyszałam historię pewnego chłopca, który był niechcianym i niekochanym dzieckiem. Jego rodzice byli 'potworami'. Jego ojciec potwornie go traktował, a mama nauczyła go jedynie jak niszczyć. W życiu dorosłym chłopiec ten był nieprzeciętnie inteligentny. Ale nie potrafił odnaleźć się w społeczeństwie. Miał problem z wyrażaniem swoich emocji i nie potrafił też odczytywać emocji otaczających go osób. Nie był złym człowiekiem w dniu narodzin - to ktoś go takim uczynił. Tym kimś byli jego rodzice, którzy wyrządzili mu ogromną krzywdę" - mówi Sarsa o piosence.

"Ten utwór dotyka symbolicznie tematu 'skąd się biorą potwory?'. I chciałabym żeby przypominał, że za każdym człowiekiem i jego czynem stoi jakaś historia - nie zawsze pełna miłości i zrozumienia. Są czyny, które obiektywnie są złe i nie da się ich usprawiedliwić. Każdy czyn ma też swoją przyczynę. 'Mówiła niszcz' to bardzo osobisty utwór o tym, że czasami nawet upadek 'potwora' powoduje cierpienie jego bliskich. Album 'Runostany' to album refleksji nad tą częścią rzeczywistości, która robi mi największe spadki nastrojów" - opisuje premierową piosenkę wokalistka.

Autorką animacji do utworu jest Marta Kacprzak.

Sarsa. Kim jest?

Podczas swojej kariery muzycznej Sarsa wydała trzy albumy studyjne: "Zapomnij mi" z 2015 roku (posłuchaj tytułowego singla!), późniejszy o dwa lata krążek "Pióropusze" (sprawdź tytułową piosenkę!) i "Zakryj" (2019). Pierwszy uzyskał status platynowej płyty (ponad 30 tys. sprzedanych egzemplarzy), a dwa pozostałe pokryły się złotem (ponad 15 tys.).

Ostatnia płyta "Zakryj" promowana była singlami "Zakryj", "Carmen", "Tęskno mi" i "Nienaiwne".

Marta Markiewicz, występująca pod pseudonimem artystycznym Sarsa, pierwsze kroki stawiała na scenie alternatywnej. Wspólnie z zespołem Fluktua zwróciła wtedy uwagę czołowych dziennikarzy m.in. Radiowej Trójki oraz Czwórki. Działała też pod szyldem Sarsa Parilla. Była laureatką konkursów Skoda Auto Muzyka, Bałtyk Festiwal czy Niemen Non Stop.

Zaczynała jako uczestniczka programów typu talent show - "Must Be the Music. Tylko muzyka", "X Factor" i "The Voice of Poland". W tym ostatnim programie zakwalifikowała się do półfinału, ale zrezygnowała przed ostatnim etapem.

W 2015 roku wydała swój debiutancki singel "Naucz mnie", który napisała i skomponowała we współpracy z Tomaszem Konfederakiem (muzyka). Kompozycja przez sześć tygodni z rzędu zajmowała 1. miejsce na liście AirPlay, najczęściej odtwarzanych utworów w polskich stacjach radiowych.

"Naucz mnie" był też pierwszym polskim diamentowym singlem, ponadto zdobył tytuł Cyfrowej Piosenki Roku 2015.

Sarsa pisała również utwory dla innych artystów, takie jak "Tu" i "Na ostrzu" dla Ewy Farnej czy "Ty i Ja" i "#Tam tam" dla Moniki Lewczuk.

W styczniu 2021 r. urodziła swoje pierwsze dziecko - ojcem jest wspomniany wyżej muzyk Paweł Smakulski.