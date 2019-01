Sarsa o toksycznej miłości. Zobacz teledysk "Carmen"

Zapowiedzią trzeciej płyty Sarsy jest utwór "Carmen". Poniżej możecie zobaczyć teledysk do tego nagrania.

Sarsa zapowiada nowy materiał kolejnym utworem, będącym połączeniem poetyckiego tekstu z orkiestrową aranżacją.

Wokalistka jako autorka tekstu i kompozytorka, a także producentka muzyki, konsekwentnie promuje swoją twórczość w obrębie szlachetnego popu - czytamy.

"To bardzo osobista kompozycja. 'Carmen' jest uosobieniem miłości dramatycznej, toksycznej. Miłości, która jest skrajna, przez co bardzo intensywna i inspirująca. Taka miłość często może wciągnąć na samo dno" - mówi Sarsa o swoim nowym singlu.

Pierwszą zapowiedzią nadchodzącej płyty był singel "Zakryj".

Szersza publiczność poznała Sarsę za sprawą telewizyjnych talent shows - wystąpiła w "Must Be The Music", "X Factor" i "The Voice of Poland". W tym ostatnim programie zakwalifikowała się do półfinału, ale zrezygnowała przed ostatnim etapem.

Nie zatrzymało to jednak jej rozwijającej się kariery - pierwszy singel "Naucz mnie" uzyskał status diamentu (ponad 100 tysięcy egzemplarzy). Do tej pory teledysk zanotował ponad 55 mln odsłon.

Debiutancki album "Zapomnij mi" (2015) pokrył się platyną, przynosząc kolejne przeboje: "Indiana" i "Zapomnij mi".

W maju 2017 r. ukazał się album "Pióropusze", który promowały piosenki "Bronię się", "Motyle i ćmy" i "Volta" do nowej komedii Juliusza Machulskiego.

Poza własnym materiał Sarsa pisze też utwory dla innych wykonawców, jak m.in. Ewa Farna i Monika Lewczuk.