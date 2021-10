Sarapata i animowany teledysk "Nika". Kolejna zapowiedź debiutanckiej płyty

"Brzmienie projektu Sarapata to wypadkowa wielu czynników. Z jednej strony bagaż doświadczeń, z drugiej najbliższe sercu inspiracje, a z trzeciej własna ścieżka, którą wspólnie podążają od lat. Braterska wizja muzyki elektronicznej pozbawiona jest surowości i schematów, które zdominowały współczesną scenę sprawiając, że stała się do bólu wtórna i jałowa. Na przekór trendom Sarapata odkrywają przed słuchaczami brzmienie pełne, barwne i bogate, a co najważniejsze - brzmienie, które nie pozwala spokojnie stać w miejscu" - czytamy w informacji o zespole.

Do tej pory poznaliśmy utwory "3AM" i "Rework" (w teledysku w roli drag queen pojawił się aktor Mateusz Damięcki).

Clip Sarapata Rework

Teraz bracia Michał i Mateusz prezentują trzeci singel "Nika". To zarazem pierwszy utwór, jaki powstał na debiutancką płytę duetu.

"Rdzeń stworzony został z bliżej niesprecyzowanych, ale za to bardzo silnych wzruszeń w pewien jesienny wieczór. Jeden przesterowany syntezator i stare pianino stanowią podstawę piosenki, którą bracia uzupełnili nieco abstrakcyjnymi samplami skrzypiec i dziecięcego głosu. Utwór jest jednym z bardziej delikatnych w repertuarze duetu i nie sili się na bycie imprezowym hitem. Elektronika zdecydowanie służy tutaj opowieści przeprowadzonej od delikatnego wstępu do przejmującego finału" - czytamy w opisie piosenki "Nika".

Clip Sarapata Nika

Sami autorzy nagrania przyznają, że inspirowali się filmem "Song of the Sea" ("Sekrety morza"), nominowanym do Oscara animowanym fantasy z 2015 r.



"Pamiętacie, jakie emocje towarzyszyły Wam po seansie? My zapamiętaliśmy je dźwiękowo. 'Nika' to takie wspomnienie niezwykle przejmującego obrazu przetłumaczonego na audio. Klubowa, przestrzenna opowieść z samplami inspirowanymi filmem" - mówią Michał i Mateusz Sarapata.

Do utworu powstała animacja stworzona przez Jagnę Firek.



Sarapata - kim jest krakowski duet?

Grupę tworzą bracia Michał i Mateusz Sarapata, którzy jako producenci i muzycy na co dzień współpracowali z m.in. Pauliną Przybysz czy zespołem Lor. Mateusz Sarapata dodatkowo pracował z m.in. Julią Wieniawą i Marią Tyszkiewicz.

Bracia razem z wokalistką Marcelą Rybską współtworzyli formację SALK. To właśnie ją zaprosili do współpracy przy singlu "Rework" i to ona zaśpiewała z nimi na przedpremierowym koncercie 5 sierpnia w klubie Szpitalna 1 w Krakowie.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. SALK: Jedzie się do przodu całkiem fajnie INTERIA.PL

Clip Sarapata 3AM