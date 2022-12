W świątecznym odcinku "Szansy na sukces" z gwiazdami w duetach występowali ich najbliżsi. Na scenie pojawili się Kasia Moś z bratem, Edyta Herbuś z babcią, Kaja Paschalska z kuzynką, Robert Koszucki z siostrą, Stefano Terrazzino z kuzynką oraz Sara James z mamą.

W programie prowadzonym przez Marka Sierockiego uczestnicy zaprezentowali się w repertuarze związanym ze świętami Bożego Narodzenia.

Sara James i Arleta Dancewicz podbił serca jurorów, śpiewając m.in. kolędę "Pójdźmy wszyscy do stajenki" w wersji jazzowej. To właśnie one zdobyły nagrodę w wysokości 20 tys. zł, którą przekazały na cele charytatywne - na podopiecznych domu dziecka.

"Dzięki wielkie za zaproszenie do świątecznego odcinka 'Szansy na sukces'" - napisała na Instagramie 14-letnia wokalistka.

"Piękny duet", "Cudowne głosy, świetny występ", "Ale twoja mama ma piękny głos", "Pięknie śpiewają" - czytamy w komentarzach.

"Była naprawdę pięknie. Dziękuję za zaproszenie" - napisała na swoim profilu na Instagramie Arleta Dancewicz. Absolwentka teologii na UAM w Poznaniu ma tam ponad 12,4 tys. obserwujących, z którymi dzieli się często różnymi materiałami zza kulis.



Sara James - kim są jej rodzice?

14-letnia wokalistka jest córką Polki, Arlety Dancewicz i Nigeryjczyka, Johna Jamesa. Jej rodzice, choć nie są już razem, wciąż darzą się ogromnym szacunkiem i wspólnie wspierają córkę w jej karierze.

Rodzice towarzyszyli jej wspólnie za kulisami programu "The Voice Kids", którego wygranie było pierwszym tak dużym sukcesem Sary . Później dopingowana przez rodziców zajęła drugie miejsce na Eurowizji Junior, a następnie znalazła się w finale "America’s Got Talent" , podbijając serca amerykańskich widzów.

Tata wokalistki - John James - również jest związany z muzyką. Występował m.in. w programach "Bitwa na głosy" (w drużynie Meza , z którym później także nagrywał) i "X-Factor". Obecnie John James występuje w duecie Loui & John ( posłuchaj! ), z którym nagrał m.in. swoje wersje wielkiego przeboju Stinga "Englishman in New York" ( zobacz! ) i "Crazy" Seala.

