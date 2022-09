Sara James w finale "Mam Talent". Jak wypadła na scenie?

We wcześniejszym etapie Sara James sięgnęła po przebój "Rocket Man" Eltona Johna. Jej występ (zobacz!) zachwycił jurorów, publiczność w studiu i telewidzów.



"Wzruszyłem się, bo wiem, jak dużo ten występ dla ciebie znaczy. Tak jak powiedziałem wcześniej, masz tylko 14 lat i czułaś ogromną presję, aby sprostać zadaniu. Wybór piosenki był genialny. Sprawiłaś, że ten utwór brzmiał jakby był twój" - powiedział Simon Cowell, który dzięki Złotemu Przyciskowi na etapie castingów dał Sarze awans bezpośrednio do półfinału. "To był zwycięski występ. Twój wygląd, głos i talent jest na miarę gwiazdy" - skomentował wówczas Howie Mandel.

W finale zdecydowała się zaśpiewać przebój Kate Bush "Running Up That Hill" - utwór z 1985 roku, który teraz ponownie bije rekordy popularności za sprawą... czwartego sezonu "Stranger Things".

