Polski talent podbija Amerykę! Gwiazdor Hollywood jest wielkim fanem. "Okazało się, że chcą więcej"

Marcin Patrzałek, młody gitarzysta z Kielc, podbił serca Polaków podczas swojego debiutu w "Must Be The Music". W wieku zaledwie 15 lat wygrał popularny program i zrobił kolejny krok w stronę rozwoju swojej kariery. "Udało mi się wygrać w tym programie, co było dla mnie szokiem (...) pokazało mi, że to co robię, może być doceniane przez publiczności szersze niż te, które mi się wydawało" - wyznaje w "halo tu polsat".

Jego talent został doceniony również zagranicą. W 2018 roku nastolatek spróbował swoich sił we włoskim talent show "Tu Si Que Vales". Kolejne występy i wzrastająca rozpoznawalność otworzyły mu drzwi do rozwoju swojej kariery poza granicami Polski. Został szczególnie doceniony w USA po udziale w "America’s Got Talent". Młody chłopak zdecydował się na studia w Stanach i postanowił tam osiąść na jakiś czas.

Marcin Patrzałek: Polak doceniony przez zagraniczne gwiazdy

Marcin ma już na swoim koncie światową trasę oraz uznanie wielu znanych na globalną skalę wykonawców, takich jak Tom Morello, czy Jungkook z BTS. Jego ostatnim osiągnięciem jest współpraca z Willem Smithem.

"Will ogląda wszystko, co wrzucę i bardzo lubi moje rzeczy. Wysyła moją muzykę do swojego menedżera i mówi: 'Zobacz tego gościa, może jak będzie okazja, zróbmy coś z nim'" - mówi gitarzysta.

Początkowo miał wystąpić w aranżacji gotowego utworu na żywo z Willem Smithem i Indią Martinez podczas rozdania latynoskich nagród w Miami, jednak wersja Marcina tak im się spodobała, że zdecydowali się wydać nową wersję z jego udziałem, jako singiel na platformach streamingowych. "To miał być ich utwór, który miałem po prostu urozmaicić na żywo, a nagle okazało się, że chcą więcej" - zdradził.

Kariera muzyka dalej kwitnie i pomimo występów w zagranicznych programach nadal wspomina z wdzięcznością swój debiut w telewizji. Za młodu uważał, że gatunki muzyki, w których się obraca, są skierowane do wąskiego grona słuchaczy. Występ w "MBTM" udowodnił mu, że jest inaczej. "Moja mentalność zmieniła się właśnie dzięki 'Must Be The Music'" - przyznał.

Cały wywiad w "halo tu polsat" do obejrzenia poniżej: