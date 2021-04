Sara Egwu-James wygrała "The Voice Kids". "Brzmisz jak Whitney Houston"

Sara Egwu-James została zwyciężczynią czwartej edycji „The Voice Kids”. W finale podopieczna Tomsona i Barona głosami widzów pokonała Tatianę Kopalę i Olka Klembaskiego.

Olek Klembacki, Sara Egwu-James i Tatiana Kopala z Idą Nowakowską / Piotr Podlewski / AKPA

W tym roku finał "The Voice Kids" podzielony został na dwie części. W pierwszym na scenie stanęło dziewięcioro uczestników, a tylko trójka mogła awansować do wielkiego finału emitowanego na żywo w TVP.

Tomson i Baron zdecydowali, że z ich drużyny będzie to Sara Egwu-James, Dawid Kwiatkowski postawił na Olka Klembaskiego, a Cleo wybrała Tatianę Kopalę. O tym, kto ma zostać zwycięzcą czwartej edycji "The Voice Kids" decydowali widzowie, którzy mogli głosować przez tydzień na swoich faworytów.

Podczas finału każdy z uczestników wykonał dwie piosenki - jedną po angielsku i jedną po polsku. Tym razem nie usłyszeliśmy nowych singli.

"Wielki talent, który zasługuje, żeby tu być" - podsumował Kwiatkowski. "Od samego początku mówiłam ci, że twoje brzmienie jest jak Whitney. Miałam ciarki jak śpiewałaś. Miejscami brzmisz jak ona!" - chwaliła 12-latkę Cleo.

Jako drugą piosenkę Egwu-James zaśpiewała "Czas nas uczy pogody" Grażyny Łobaszewskiej i ostatecznie przypieczętowała swój sukces.

Kim jest Sara Egwu-James? Jej droga roga do finału "The Voice Kids"

Sara Egwu-James rozpoczęła swoją przygodę ze śpiewem sześć lat temu, kiedy wygrała pierwszy w życiu konkurs wokalny. Od tamtej pory nie wyobraża sobie życia bez muzyki. Talent wokalny szlifuje w Państwowej Szkole Muzycznej pierwszego stopnia w Słubicach, gdzie uczęszcza też do Miejskiego Ośrodka Kultury SMOK. Udział w programie był wielkim marzeniem.



Podczas przesłuchań w ciemno wykonała piosenkę "Anyone" Demi Lovato. "Myślałam, że masz na imię Whitney. Śpiewasz emocjami. Trafiasz nas centralnie prosto w serce. Jestem totalnie zahipnotyzowana" - wyznała poruszona i zaskoczona Cleo.

"Już wiemy po co to wszystko robimy, po co tu jesteśmy - żeby usłyszeć ciebie i przeżyć to razem z tobą. Dziękuję ci z głębi serca "- mówił podekscytowany Tomson.



"Jeżeli kto się mnie spyta, dla kogo jest program 'The Voice Kids' od razu powiem - dla takiej Sary!" - dodał Dawid Kwiatkowski, który próbował ukryć łzy wzruszenia po występie 12-latki.



Sara bezkonkurencyjna była również w kolejnych etapach. W sing off awans dało jej świetne wykonanie "Hero" Mariah Carey. Natomiast do ścisłego finału awansowała dzięki interpretacji piosenki "My Hometown" z filmu "Eurovsion Song Contest: The Story of Fire Saga".